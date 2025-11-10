Sergi Hoyas conquista el Rafa Nadal Tour Sub-12

El manacorí Sergi Hoyas Miquel se proclamó este pasado fin de semana campeón de la edición 2025 del Rafa Nadal Tour by Santander en la categoría Sub-12, tras ganar la final del Máster disputado en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, en Manacor.

El joven talento mallorquín, que ha despuntado este año en la categoría alevín a nivel nacional, venció al madrileño Nicolás Aguirre por un doble 6-3 para levantar un trofeo que ganó en su día Carlos Alcaraz en la misma categoría y cuyos padres presenciaron la final este domingo, ya que su hijo pequeño, Jaime Alcaraz, también disputaba la final Sub-14 de este año.

El manacorí Sergi Hoyas, campeón en categoría Sub-12 / P. Fullana / DMA

El resto de ganadores han sido Paula Cuevas, en Sub-12 femenino; José Luis Vega y Shiori García, en Sub-14; y Aleix Galindo y Olivia Poinsot, en Sub-16.

Hoyas, natural de Manacor y que entrena en la academia de Rafa Nadal, culmina con este título un año extraordinario, en el que se proclamó subcampeón de España alevín en Barcelona y fue convocado para jugar con España en Francia en una eliminatoria internacional.

Los ganadores de las finales del Rafa Nadal Tour / Rafa Nadal Academy / DMA

Los ocho mejores de cada categoría

El joven manacorí alcanzó la fase final, en la que se enfrentaban los ocho mejores tenistas de cada categoría, como el quinto tenista del curso, al obtener la clasificación para el Máster tras ganar la última prueba del circuito disputada en Las Palmas de Gran Canaria, en la que consiguió los puntos necesarios para disputar la lucha por el trofeo. Hoyas arrasó en los cuartos de final con un doble 6-0 al madrileño Izan Jiménez y en semifinales al número uno del año y su verdugo en el Campeonato de España, el catalán Maxime Belloy, para alcanzar la final en la que demostró su calidad y superioridad, que le llevaron a levantar el trofeo.

El Rafa Nadal Tour es un circuito que consta de ocho pruebas a lo largo de la geografía española y que culmina con el Máster final, en el que los siete mejores tenistas del circuito y un octavo clasificado por valores se enfrentan en un formato de eliminatorias para decidir el campeón final de las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16. Este circuito, creado en 2014 por Rafael Nadal, se ha convertido en una de las grandes referencias para la cantera del tenis español.