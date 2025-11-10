Pilotades: La Asociación Deporte para la Igualdad, finalista del Princesa de Girona

La Asociación Deporte para la Igualdad, organización que preside la brasileña afincada en Mallorca Taty Ferrer, dedicada a fomentar la igualdad, la inclusión y el respeto en el deporte, ha sido elegida como una de las finalistas en la categoría de entidades de la primera edición de los premios creados por la Fundación Princesa de Girona para reconocer los valores de instituciones y deportistas en el mundo del deporte.

La labor social, clave en la elección como finalista

La Asociación Deporte para la Igualdad es finalista de la primera edición del Galardón Princesa de Girona por su extraordinaria labor social para promover la igualdad, la inclusión y el respeto social a través del deporte, además de ayudar a los más necesitados con numerosas iniciativas. Los finalistas a esta primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas han sido seleccionados de entre las cincuenta candidaturas de veinte disciplinas deportivas distintas, recibidas desde las diecisiete comunidades autónomas españolas.

El Constància juvenil cae por 0-2 con el Sabadell

El Constància juvenil sigue negado con el triunfo y pese que jugó un buen partido cayó 0-2 con el Sabadell en Inca. Los blanquinegros jugaron con Bover, Andreu Romero, Valentino, Gabri, Dimitrov (Crespí), Brad (Mascaró), Cortés (Ike), Arbós, Pau Lluís, Noah (Patricio) e Ian (Coll).

El Mallorca juvenil pierde 2-1 frente al Espanyol

El Mallorca juvenil regresó con una derrota por 2-1 de su visita al Espanyol. Los rojillos, que son quintos en estos momentos tras dos derrotas seguidas ante los dos primeros, alinearon a Nico, Carvajal (Morera), Iago Mendes, Mykola, Luis Orejuela, Biel Serra, Yerga, Abdou(Javi), Garví (Denis), Torres (Ramos) y Whyte (Sidi).

Vital triunfo del San Francisco juvenil

Importante victoria por 0-3 del San Francisco ante un rival directo, el Sant Cugat, que le permite salir de la zona de descenso. Los escolares jugaron con Caldés, Abel Verd, Spencer, Riera, Alemany, Horrach, Aguilera, Álvaro (Rojals), Xayron (Álex), Dani Molina (Avilés) y Lluís Quirós. Marcaron Lluís Quirós y Abel Verd.

El Balears iguala a cero con el líder Zaragoza

El Balears femenino igualó con el líder de Segunda, el Zaragoza, pero suma ya su quinto partido seguido sin ganar. Jugaron con Sandra, Alcaide, Valca, Gurri, Abigail, Perelló, Marina, Fátima, Rosselló (Pomer), Úrsula (Magda) y Sofía (Coll).

Los favoritos ganan en la Tercera Femenina

Resultados de la séptima jornada en la Tercera femenina: Independiente, 0-Manacor, 3; Sant Lluís, 0-Algaida, 3; Son Sardina, 0-Mallorca Internacional, 1; y Collerense, 1-Balears B, 2. El Ciutadella-Constància fue aplazado.

El Recreativo la Victoria presenta a sus plantillas

El Recreativo La Victoria se presentó a su afición con 19 equipos. El acto fue una fiesta grande ya que cada temporada hay más niños en el club que preside Ricardo López, que dedicó unas palabras de elogio a los padres y madres por su asistencia y aportación, informa B. Vich.

Suerte dispar en Juvenil Honor fútbol sala

Los equipos mallorquines vivieron una jornada con resultados variados en la División de Honor juvenil. El Palma Futsal se impuso con solvencia al Eixample (4-1) gracias a un triplete temprano de Andrés Soriano. Por su parte, el Fisiomedia Manacor logró un valioso empate (3-3) ante Les Corts tras igualar en el último segundo con un tanto de Pau Pérez. Peor suerte corrió el Viva Sports, que remontó un 0-3 ante el Hospitalet Bellsport pero terminó cayendo 4-5 tras dos goles encajados en los minutos finales. En el plano individual, Iván León y Lluís Oliver siguen destacando: sus equipos, Noia y Santa Coloma, ganaron y lideran en solitario sus grupos, informa Joan Carles Gibert.