El Palma Futsal festeja su tercera Intercontinental

El Palma Futsal ha celebrado con gran alegría y emoción la consecución de su tercera Copa Intercontinental. Jugadores, técnicos y directivos han paseado este lunes el trofeo en un autobús descapotable por Palma, en un trayecto que les ha llevado desde Son Moix al Consolat de Mar. Allí han sido homenajeados por el Govern y por los aficionados que se han dado cita.

La visita del Palma Futsal al Consolat se está convirtiendo en toda una tradición para la plantilla, al igual que el paseo en el autobús descapotable por la ciudad y el homenaje en la sede del Govern balear. Es la sexta vez que el equipo mallorquín festeja un título internacional.

Alegría, saludos y mucha animación desde que han partido de Son Moix. El vehículo ha pasado por el Camí de la Vileta, Carrer Pasqual Ribot, Carrer Rafael Rodríguez Méndez, Es Fortí, Passeig Mallorca, Jaume III, Passeig del Born, Carrer Antoni Maura y Passeig Sagrera, hasta detenerse en el Consolat de Mar. Durante el trayecto, aficionados les han felicitado y alguna que otra persona se ha mostrado sorprendida.

Llegados a la sede del Govern, llegaba el momento serio, aunque no demasiado para unos jugadores ya acostumbrados a este tipo de actos. Han saludado desde el balcón a los aficionados presentes, igual que el técnico Antonio Vadillo y el presidente José Tirado.

Marga Prohens, presideta del Govern, ha asegurado en la recepción al equipo que esta tercera Intercontinental del Illes Balears Palma Futsal convierte a la ciudad en la “capital mundial del fútbol sala”. La jefa del Ejecutivo será premiada en la en la Gala Mundial de fútbol sala en Brasil.

“Se acaban los adjetivos y las palabras”

Prohens ha afirmado que cada vez se lo ponen “más complicado” a las autoridades para celebrar estos títulos porque “se acaban los adjetivos y las palabras para definir a este equipo”, que se convierte en el “más laureado de la historia de Baleares”.

De este modo, ha agradecido a los jugadores, equipo técnico, entrenador, presidente, patrocinadores y colaboradores este hito, pero también a la afición, ya que ha considerado que “parte de este triunfo” es de ellos por llenar Son Moix el viernes pasado, en la final en la que el equipo mallorquín derrotó al Peñarol (4-2).

Prohens ha destacado la “humildad, generosidad y cercanía con la afición”, lo que les convierte en “referentes dentro y fuera de las pistas para miles de jóvenes”, y ha afirmado que este triunfo “seguro que no será el último que celebren”.

Antonio Vadillo

El entrenador del equipo, Antonio Vadillo, dedicó la victoria a la afición y al trabajo colectivo: “Vosotros sois el gran artífice de que estemos ahí. El viernes fue un ejemplo de lo que somos capaces de hacer juntos”.

El entrenador quiso reconocer también a sus jugadores y cuerpo técnico, subrayando que “la temporada acaba de empezar y queremos más”, en un ambiente distendido en el que incluso bromeó con el público: “Tranquilos, somos más de Champions, pero caerá uno nacional también”.

Carlos Barrón

Por su parte, el capitán Carlos Barrón agradeció el apoyo institucional y el calor de la grada: “Sin vosotros nada tendría sentido. Nos sentimos muy arropados para afrontar los retos que vienen, y queremos más”.

José Tirado

José Tirado cerró los parlamentos con un emotivo mensaje de gratitud y recuerdo: “Hace cinco años esto era impensable. Ya lo dijo Falcão: no somos conscientes de lo que significa y va a significar el Palma Futsal”.

Además, quiso dedicar un aplauso a Jaume Anglada, autor del himno del club y ausente tras el accidente que sufrió el pasado mes de agosto: “No hay una fiesta del Palma sin Jaume, y hoy le mandamos todo el ánimo del mundo”.

Tirado también destacó el impacto internacional del evento: “No solo hemos ganado la copa del mundo, hemos demostrado al mundo el nivel del fútbol sala y de la organización del torneo. Se ha visto en 220 países y hoy todos hablan del espectáculo que vivimos en Son Moix”.

El acto concluyó con el equipo levantando de nuevo la Copa Intercontinental desde el balcón del Consolat de Mar y los acordes del himno del club. Una celebración a la altura de una gesta histórica que proclama al Illes Balears Palma Futsal como tricampeón del mundo.