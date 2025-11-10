El Palma Futsal celebra su tercera Intercontinental: este es el recorrido de los campeones

El Illes Balears Palma Futsal recorrerá este lunes las calles de la ciudad para celebrar con la afición su tercera Copa Intercontinental, un título que confirma al club balear como referente mundial del fútbol sala.

El equipo conmemorará este nuevo éxito con una rúa por las principales calles de la ciudad, en un recorrido que ya se ha convertido en una tradición para compartir con la afición los grandes logros del club en los últimos años.

Tras conquistar de nuevo el título mundial, el conjunto mallorquín quiere agradecer el apoyo incondicional de todos los seguidores que han acompañado al equipo en su camino hacia la gloria. Será un día muy especial para compartir con la ciudad otro capítulo dorado en la historia del Illes Balears Palma Futsal.

El recorrido

La expedición partirá desde el Palau Municipal d’Esports Son Moix a las 18:15 horas, donde el equipo subirá al autobús descapotable para iniciar el recorrido que pasará por Camí de la Vileta, Carrer Pasqual Ribot, Carrer Rafael Rodríguez Méndez, Es Fortí, Passeig Mallorca, Jaume III, Passeig del Born, Carrer Antoni Maura y Passeig Sagrera, hasta llegar al Consolat de Mar, alrededor de las 19:00 horas.

El acto final contará con la presencia de autoridades, patrocinadores y aficionados, en una cita pensada para disfrutar y celebrar juntos este nuevo éxito que consolida al Illes Balears Palma Futsal como uno de los grandes del fútbol sala mundial.