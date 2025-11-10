Miquel Capó y Nazarena Freitas dominan la XI Cursa Fundació Som CIDE

El Col·legi CIDE, fundado por Guillermo Estarellas, celebró este domingo la XI Cursa Fundació Som CIDE, una cita que volvió a reunir a centenares de corredores en una mañana intensa de atletismo popular, dominada por Miquel Capó Soler y Nazarena Freitas, ambos del Malift Mallorca.

La jornada tuvo también un marcado carácter emotivo, recordando a figuras históricas del atletismo balear vinculadas al centro. Los nombres de Mateu Domínguez, referente de los años setenta, y de Caridad Jerez, atleta internacional en vallas ya en los 2000, estuvieron muy presentes, así como el recuerdo de Damián Sastre, recientemente fallecido y auténtico alma máter del deporte en el CIDE.

La carrera grande, disputada sobre 6,3 km, fue dominada por el polivalente atleta de Sa Pobla Miquel Capó, que se alzó con el triunfo con un tiempo de 22:03.9. El segundo puesto fue para Daniel Oliver (22:34.3) y completó el podio el también pobler Iker Morillas (Joan Comes–Sa Pobla) con 22:59.9.

Imagen de la salida de la carrera del Cide / P. B.

En categoría femenina, la victoria fue para la atleta de montaña Nazarena Freitas, con un registro de 27:32, acompañada en el podio por Natalia María Becerra (Marathon Mallorca), segunda con 32:02.4, y Ariadna Banguesses, tercera con 34:02.5.

Distancia corta y categorías escolares

En la distancia de 3 km, reservada para escolares, se impuso el sub-14 Joan Batle (Joan Comes) con un tiempo de 13:53.5, seguido por Ignasi Tato (14:32.7) y Iker García (14:41.6).

En categoría femenina escolar, el triunfo fue para Claudia Fernández (14:51.7), con Blanca Martínez en segunda posición (17:09.2) y Margalida García (Joan Comes–Sa Pobla) completando el podio con 18:12.6.