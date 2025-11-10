Marga Prohens será premiada en la Gala Mundial de fútbol sala en Brasil

Marga Prohens estará el 17 de diciembre en Iguazú (Brasil), en donde será premiada en el marco de la Gala Mundial del fútbol sala. La organización distingue así a la presidenta del Govern por su apoyo a este deporte y, en especial, al Illes Baleares Palma Futsal.

“La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margarita Prohens, será una de las homenajeadas en la Gala Mundo do Futsal Altipisos 2025, que se celebrará el 17 de diciembre. La dirigente es una de las grandes responsables del éxito del proyecto del Illes Balears Palma Futsal, tricampeón de la UEFA Champions League y de la Copa Intercontinental”, han informado desde la empresa organizadora del evento.

Una sociedad que es también la organizadora de la Copa Intercontinental, que en sus tres últimas ediciones ha ganado el Palma Futsal. Las dos últimas se han disputado en Palma, en Son Moix.

“Marga Prohens recibirá un premio por su gran apoyo al fútbol sala, por su dedicación, por apostar por el proyecto ganador liderado por el Palma y por su implicación en la organización de eventos de nivel mundial, demostrando su compromiso con el deporte en general”, explican los organizadores,que destacan que “el Palma Futsal se ha convertido en los últimos años en una referencia global para la modalidad y moviliza a la ciudad turística de las Islas Baleares”.

Mundo do Futsal ha informado en su web del premio a Prohens / D.M.

El pasado viernes, el Palma se proclamó tricampeón de la Copa Intercontinental de Fútbol Sala en una final celebrada en el pabellón de Son Moix. “El partido frente al Peñarol, de Uruguay, fue transmitido en más de 200 países y ofreció un gran espectáculo a los aficionados al fútbol sala de todo el mundo”, destacan.

Quinta edición de la gala

Considerada el ‘Óscar del Fútbol Sala’, la Gala Mundo do Futsal Altipisos llega a su quinta edición. Es la única ceremonia presencial de premios dedicada al fútbol sala. El evento “forma parte de las actividades del Mundo do Futsal Experience, la mayor inmersión en el universo del fútbol sala, que tendrá lugar entre los días 15 y 20 de diciembre, en Foz do Iguaçu (Paraná, Brasil)”.

El Palma Futsal celebra este lunes su tercera Copa Intercontinental. La plantilla parte de Son Moix en un autboús descapotable y recorrerá Palma hasta llegar, alrededor de las 19:00 horas, al Consolat de Mar, en donde el equipo será homenajeado por el Govern, con Prohens al frente.