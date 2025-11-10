Lucas Victoriano, nuevo entrenador del Palmer Basket: "Mi sueño es entrenar en España"

El Palmer Basket Mallorca ha presentado este lunes a Lucas Victoriano como nuevo entrenador después de la dimisión la semana pasada de Marco Justo. El técnico argentino llega con una premisa muy clara: "Mi objetivo deportivo es vaciarnos y disfrutar". Este martes dirigirá su primer entrenamiento en Son Moix para preparar su estreno con el conjunto mallorquín este sábado a las 19 horas en la pista del Alicante. Su misión es que el equipo deje el farolillo rojo que ocupa con una victoria después de seis encuentros, aunque no ha querido marcarse un objetivo clasificatorio concreto, sino más bien ha repetido un discurso que se basa en la entrega y el esfuerzo.

Cuando a Victoriano le llegó la propuesta del Palmer la semana pasada no se lo pensó dos veces en aceptarla: "Me hace mucha ilusión. De niño soñaba entrenar en España y llevaba muchos años intentándolo. Tengo la ilusión de un debutante. Es un proyecto ambicioso con gente seria. Me encanta trabajar con personas parecidas a mí. Estoy convencido de que vamos a hacer una buena temporada. Me gusta la plantilla, el club y la Liga. He cumplido un sueño que es dirigir en España".

El equipo mallorquín ganó su único partido el pasado domingo contra el Hestia Menorca en casa, un encuentro que pudo seguir desde el Palau d'Esports en Son Moix. "Hay cosas que me encantan. Me gusta lo que veo. El triunfo fue muy importante para los chicos. Me gustó la forma en que llegó: se puso cuesta arriba y lo sacaron adelante".

El técnico argentino, que ha llegado tras cuatro exitosas temporadas en el Instituto Atlético Central Córdoba, sustituye a Marco Justo tras una semana desconcertante. "El ambiente confuso lo va a dejar el tiempo. Es difícil jugar y entrenar bien y no ganar. Ayer se sacaron esa espinita. En las últimas 72 horas he visto ilusión y una tranquilidad del club que me asombra y alegra. Ellos sienten al equipo como un hijo", dijo sobre los dirigentes de la entidad.

“Nos hemos encontrado en el camino justo. e les ha abierto la puerta de una manera inesperada y yo esperaba una oportunidad. Ha sido muy rápido, cuestión de horas. Estábamos en el mismo lugar. Encontré tranquilidad, ganas de trabajar y seriedad. Esa comunión la vamos a tener, ojalá podamos acabar bien. Estoy muy contento con eso. Ahora toca disfrutarlo y luego evaluaremos si continuamos el próximo año", aseguró el subcampeón del mundo en 2002 como jugador.

Victoriano dejó claro que quiere conseguir que se implante su personalidad en el equipo: "Considero el deporte como la vida. Hay que disfrutar y trabajar. Es lo que quiero aportar. La Liga te pone en un lugar. Veo al equipo con jugadores de capacidad, jerarquía y talentosos. La identidad que quiero es jugar, competir, vivir y luchar como hermanos. Se lo voy a decir a ellos. Mi objetivo deportivo es vaciarnos y disfrutar, que es muy importante para la vida".