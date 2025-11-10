El ConectaBalear Manacor homenajea sus orígenes para su debut en Europa

El ConectaBalear Manacor ha presentado este lunes su equipación especial para el partido de la CEV Challenge Cup que afronta este miércoles contra el Mladost Zagreb croata. Los de Alexis González vestirán camisetas blancas con rayas rojas y moradas como homenaje a los colores que vieron nacer al club en 1998. Una forma de rememorar los inicios para una cita histórica: debutar en competición europea.

“Es imposible no sentir una profunda emoción”, afirmó la presidenta del club, Maria Antònia Perelló. “No ha sido fácil: muchos años de trabajo, esfuerzo y compromiso. Es un hecho histórico para el club y para la ciudad”, declaró sobre el encuentro. “Estas equipaciones representan nuestra identidad, nuestro orgullo y nuestras ganas de seguir creciendo”, explicó la presidenta, quien además animó a su afición a llenar el pabellón Miquel Àngel Nadal.

“Tendremos posibilidades”

El técnico argentino Alexis González insistió en que es un “paso histórico” para el club, para los jugadores y para el cuerpo técnico, y afirmó que esperan “dar un buen espectáculo”. El entrenador tiene claro el guion del partido: “Esperamos un partido igualado. Tendremos posibilidades y vamos a buscar la victoria, como cada fin de semana”.

El ConectaBalear presenta una de las plantillas con la media de edad más baja de la Superliga española. Sin embargo, la falta de experiencia no preocupa a un Alexis González que confía en los suyos: “Son jóvenes, pero ya han jugado partidos y competiciones importantes. Obviamente será especial porque es la primera vez que jugamos en Europa, pero lo afrontamos como un partido más y jugaremos de igual a igual”.