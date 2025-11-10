Deporte funcional
Alberto Pareja y Susana Merino se imponen en la Cobra Race Ciutat de Palma
La prueba reunió a cerca de 2.000 atletas en una exigente jornada de esfuerzo y resistencia en el CampusEsport
La Cobra Race Ciutat de Palma reunió a casi 2.000 atletas en las instalaciones de CampusEsport, donde debieron afrontar un exigente recorrido de 4,5 kilómetros que incluía nueve workouts que pusieron a prueba la fuerza, la técnica y la capacidad de recuperación de los deportistas.
En la categoría Élite masculina, Alberto Pareja se llevó la victoria con un tiempo de 56:31, imponiéndose a Nofre Marqués y Andreu Galmés, que completaron el podio. En la categoría femenina se impuso Susana Merino (1h 04:30), por delante de Lila Burguera y María Jiménez.
En la modalidad por parejas, en categoría masculina se impusieron Ángel Coll y Túlio Maciel, mientras que en féminas vencieron Jacqueline Dahlstrøm y Barbara.
En individual y por parejas
El formato de la prueba combina resistencia, levantamientos, saltos y ejercicios funcionales. Las categorías que compitieron fueron Open, Intermedio y Élite, tanto en individual como en parejas, que también estuvieron divididas por grupos de edad.
La organización corrió a cargo de Cobra Race y contó con el apoyo de Illes Balears Sostenibles, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, el Ajuntament de Palma y el Institut Municipal de l’Esport (IME), además de marcas colaboradoras como Tesla, El Corte Inglés, Powerade, Fibwi, Tribe, BG Hotels, Obramat, Tot Audiovisual, Es Garrover Mallorca, Benviro, Quiromassatgista Xisco Rafel, InPhoto, Fernando Terrasa Photo Video y Unomedia.
