Fútbol | Segunda RFEF

El Porreres merece más que un empate en Olot

El equipo de Jaume Mut tiene las ocasiones más claras, pero solo suma un punto (0-0)

El once mallorquín se mantiene invicto desde la llegada del técnico al banquillo

El Porreres ha hecho un partido serio en Olot

El Porreres ha hecho un partido serio en Olot / @UEO1921

Lluís Gómez

Olot

El Porreres continúa su buena dinámica desde la llegada de Jaume Mut al banquillo. En su tercer partido, el conjunto mallorquín firmó un meritorio empate sin goles (0-0) en el campo del Olot, en un encuentro igualado pero con fases en las que los visitantes merecieron algo más.

El partido arrancó con un susto para el Porreres, cuando Maffeo tuvo la primera ocasión a los dos minutos. Tras un primer tiempo equilibrado, con una llegada clara por bando, el marcador no se movió al descanso.

En la reanudación, el Porreres dio un paso adelante y buscó el gol. Maffeo volvió a rozarlo para el Olot con un disparo al palo (m.57), pero los de Jaume Mut se mantuvieron firmes y respondieron con varias llegadas peligrosas: Garrido (m.64) y Florit (m.75) obligaron al portero Ballesté a intervenir con acierto.

El Porreres acabó mejor y mereció más que un punto, confirmando su invicto con Mut al frente. Con este empate, el conjunto mallorquín suma 10 puntos y se mantiene en zona de descenso, aunque igualado con el Alcoyano, primer equipo fuera del peligro.

(Habrá ampliación)

TEMAS

