El Poblense asalta el liderato en Reus

El Poblense de Óscar Troya dio un golpe de autoridad en el Grupo 3 de Segunda RFEF al imponerse por 1-2 al Reus Reddis, hasta este domingo líder de la categoría. El duelo entre primero y segundo clasificados cumplió las expectativas, con un inicio intenso y llegadas en ambas áreas.

El Reus dispuso de la mejor ocasión del primer tiempo tras una falta lateral de Marc García, pero el portero Vicenç Sabater evitó el 1-0 con una gran intervención. El Poblense, sólido atrás y peligroso al contragolpe, fue ganando terreno y encontró el premio justo antes del descanso: Martí Payeras marcó de cabeza tras una falta botada por Fullana (m.45+3).

Recién iniciada la segunda mitad, Peñafort amplió distancias con un centrochut que sorprendió al guardameta local (m.47, 0-2). El Reus intentó reaccionar, pero se topó con Sabater, que de nuevo resultó decisivo para los intereses del equipo mallorquín, serio atrás y efectivo en ataque.

Final intenso y amago de tangana

En el tramo final, Ricardo recortó diferencias en una acción algo polémica, ya que primero el árbitro anuló el gol y después lo concedió tras consultar con una de las juezas de línea (m.86, 1-2). El equipo de Óscar Troya defendió con orden hasta el pitido final para llevarse una victoria que le coloca líder del grupo.

Tras el pitido final hubo un amago de tangana, ya que a varios jugadores del Reus no les gustó la efusiviad con la que celebraron el triunfo algunos componentes del banquillo del Poblense. Todo quedó en nada, saludándose finalmente los futbolistas en el mismo césped tras el pequeño tumulto.

