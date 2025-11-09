Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Automovilismo

Miquel Àngel Campins gana el Campeonato de Baleares en el Rally Dijous Bo

Triunfo de Jaime Martorell en el 25 aniversario de la carrera, que canceló la jornada del sábado por la alerta amarilla

Miquel Àngel Campins, en el tramo de Sa Calobra del Rally Dijous Bo 2025

Miquel Àngel Campins, en el tramo de Sa Calobra del Rally Dijous Bo 2025 / VICENTE PICORNELL

Arnau Bisquerra

Inca

El Rally Dijous Bo decidió este fin de semana el Campeonato de Baleares, que acabó conquistando Miquel Àngel Campins (Ford Fiesta Rally2) con su cuarto puesto en esta prueba, que se adjudicó Jaime Martorell - José A. Sans (Hyundai i20 R5).

La Peña Slick Quemado celebró el 25º aniversario de su rally por todo lo alto, con unos tramos no habituales como Sa Calobra (12 km), Sóller - Caimari (31 km) o Sa Figuera - Lluc (29 km). Un total de 60 equipos formaron la lista de inscritos en la prueba, que se tuvo que dar por finalizada de forma prematura al decretarse la alerta naranja y tener que suspenderse la etapa del sábado.

Jaime Martorell, ganador del Rally Dijous Bo 2025

Jaime Martorell, ganador del Rally Dijous Bo 2025 / VICENTE PICORNELL

Solo se disputó la jornada el viernes

En Velocidad, el Rally Dijous Bo ofreció una intensa lucha por la victoria entre varios favoritos. Tras disputarse solo la jornada del viernes por la suspensión del sábado, Jaime Martorell - José A. Sans (Hyundai i20 R5) se impusieron con un gran crono en el último tramo, superando por cinco segundos a David García - Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2), que fueron segundos y subcampeones de Baleares. El podio lo completaron Alberto Frau - Xisco Rodríguez (Mini Rally), que superaron por un solo segundo a Miquel Àngel Campins - José V. Torres (Ford Fiesta Rally2), nuevos campeones autonómicos.

En Regularidad Baja, la victoria fue para Joan B. Vidal - Joan G. Vidal (Peugeot 205 GTX), siempre líderes frente a Cristóbal y Leonor Cuenca (Peugeot 106).

En Regularidad Sport (Alta), el triunfo fue para Federico Rodríguez - Joana Mª Font (Ford Sierra Cosworth) tras un ajustado duelo con los hermanos Carbonell (BMW 323), mientras que Pedro Valls - Madeleine Yue (Mitsubishi Evo 6) completaron el podio.

Clasificación Velocidad

Puesto Equipo Vehículo Tiempo Diferencia
1Jaime Martorell - José A. SansHyundai i20 R529:57.1
2David García - Rudy HensenSkoda Fabia Rally230:02.8+05.7
3Alberto Frau - Francisco RodríguezMini Rally R5630:26.9+29.8
4Miquel A. Campins - José V. TorresFord Fiesta Rally230:27.0+29.9
5José Campaner - María A. RotgerSkoda Fabia Rally230:38.3+41.2
6Juan J. Moll - Simón PonsPorsche Carrera GT330:42.7+45.6
7Pep L. Laville - Jaime LlinásRenault 5 GT Turbo32:33.3+02:36.2
8Jordi Santandreu - Javier BenítezRenault Clio Williams32:38.4+02:41.3
9Sebastià Galmés - Miguel PerellóRenault 5 GT Turbo32:49.2+02:52.1
10Adrià Del Moral - Juan A. GrimaltRenault Clio Sport32:52.8+02:55.7
11Oscar Fernández - Toni CaldésRenault Clio Sport33:20.9+03:23.8
12Jose M. Álvarez - Miguel GómezCitroën Saxo VTS33:30.0+03:32.9
13Julio Ramón - Tomeu VicensRenault Clio Rally 533:54.1+03:57.0
14Toni Amer - Juan J. CaracuelCitroën Saxo VTS34:08.8+04:11.7
15Antoni Novo - Francisco J. PérezPeugeot 208 R234:11.0+04:13.9
16Sebastià Coll - Lluís ObradorSuzuki Swift Rally5 Kit34:36.0+04:38.9
17Xim Ramon - Xavier CànavesRenault Clio Williams34:48.5+04:51.4
18José A. Mariño - David MariñoBMW E4634:50.4+04:53.3
19Esteve Valls - Cristina BisbalRenault 5 GT Turbo34:56.9+04:59.8
20Adrián Alcántara - Rubén GonzálezHyundai i20 N35:21.7+05:24.6
21Joan Seguí - Andreu MasPeugeot 208 R235:28.9+05:31.8
22Manuel Pons - Tomeu FerrerRenault Clio Sport35:45.5+05:48.4
23Rafel Rosselló - Biel PascualPeugeot 208 R235:53.2+05:56.1
24Miquel Vidal - Toni RigoHonda Civic Type R36:12.0+06:14.9
25Toni Payeras - Xisco AdroverCitroën Saxo VTS36:25.8+06:28.7
26Antoni Gual - Gabriel M. FerrerPeugeot 208 R236:40.9+06:43.8
27Joan Nigorra - Rafel SastreRenault Clio Sport37:02.7+07:05.6
28Guillem Cifre - Tomeu ServeraCitroën Saxo VTS37:08.3+07:11.2
29Rafel Muntaner - Jaume AlordaRenault Clio Rally 537:23.5+07:26.4
30Rafel Barceló - Biel PlanasPeugeot 208 R237:32.8+07:35.7
31Andreu Garau - Guillem SalvàRenault Clio Sport37:49.0+07:51.9
32Marc Alcover - Toni CampinsCitroën Saxo VTS38:02.7+08:05.6
33Jaume Sureda - Lluís VidalRenault Clio Williams38:25.1+08:28.0
34Joan G. Llull - Josep RieraRenault Clio Rally 538:36.5+08:39.4
35Pau Bauzà - Toni NadalCitroën Saxo VTS38:48.3+08:51.2
36Miquel Cañellas - Guillem NadalPeugeot 208 R239:02.1+09:05.0
37Biel Fiol - Joan A. LlabrésRenault Clio Sport39:25.9+09:28.8
38Toni Gornés - Xisco LlullCitroën Saxo VTS39:40.7+09:43.6

Clasificación Regularidad Alta

Puesto Equipo Vehículo Puntuación Diferencia
1Federico Rodríguez - Joana Mª FontFord Sierra C.22.9 ptos.
2Jaime Carbonell - Enrique CarbonellBMW 325 IX39.8+16.9
3Pedro Valls - Madeleine M. YueMitsubishi Evo 6165.9+143.0
4Biel Alemany - Juan C. CoriaOpel Corsa GSI198.3+175.4
5Tolo Martorell - Karen MartorellRenault Clio 16v389.1+366.2

Clasificación Regularidad Baja

Puesto Equipo Vehículo Puntuación Diferencia
1Joan B. Vidal - Joan G. VidalPeugeot 205 GTX23.1 ptos.
2Cristóbal F. Cuenca - Leonor CuencaPeugeot 106 XT32.1+9.0

