Miquel Àngel Campins gana el Campeonato de Baleares en el Rally Dijous Bo

El Rally Dijous Bo decidió este fin de semana el Campeonato de Baleares, que acabó conquistando Miquel Àngel Campins (Ford Fiesta Rally2) con su cuarto puesto en esta prueba, que se adjudicó Jaime Martorell - José A. Sans (Hyundai i20 R5).

La Peña Slick Quemado celebró el 25º aniversario de su rally por todo lo alto, con unos tramos no habituales como Sa Calobra (12 km), Sóller - Caimari (31 km) o Sa Figuera - Lluc (29 km). Un total de 60 equipos formaron la lista de inscritos en la prueba, que se tuvo que dar por finalizada de forma prematura al decretarse la alerta naranja y tener que suspenderse la etapa del sábado.

Jaime Martorell, ganador del Rally Dijous Bo 2025 / VICENTE PICORNELL

Solo se disputó la jornada el viernes

En Velocidad, el Rally Dijous Bo ofreció una intensa lucha por la victoria entre varios favoritos. Tras disputarse solo la jornada del viernes por la suspensión del sábado, Jaime Martorell - José A. Sans (Hyundai i20 R5) se impusieron con un gran crono en el último tramo, superando por cinco segundos a David García - Rudy Hensen (Skoda Fabia Rally2), que fueron segundos y subcampeones de Baleares. El podio lo completaron Alberto Frau - Xisco Rodríguez (Mini Rally), que superaron por un solo segundo a Miquel Àngel Campins - José V. Torres (Ford Fiesta Rally2), nuevos campeones autonómicos.

En Regularidad Baja, la victoria fue para Joan B. Vidal - Joan G. Vidal (Peugeot 205 GTX), siempre líderes frente a Cristóbal y Leonor Cuenca (Peugeot 106).

En Regularidad Sport (Alta), el triunfo fue para Federico Rodríguez - Joana Mª Font (Ford Sierra Cosworth) tras un ajustado duelo con los hermanos Carbonell (BMW 323), mientras que Pedro Valls - Madeleine Yue (Mitsubishi Evo 6) completaron el podio.