'Masterclass' de Moreira en Portimao para encaminar el título de Moto2

Diogo Moreira tendrá que esperar al próximo domingo en el Ricardo Tormo de Cheste para ser campeón de Moto2. Pero su actuación en la montaña rusa de Portimao le valió para asegurarse una cómoda ventaja de 24 puntos sobre su máximo rival, Manu González, quien retrasó el título al terminar sexto en la carrera del Gran Premio de Portugal. Salvo un milagro, parece bastante improbable que Brasil no consiga su primer título mundial en motociclismo en una semana. Pero las carreras son impredecibles.

Hizo lo que tenía que hacer el piloto del Italtrans el sábado. Se llevó la 'pole position' y metió presión a 'ManuGasss' liderando de forma sólida. Partía desde la octava plaza el español, que se quedó a 0.331 del mejor registro del '10'. Desde la primera fila también partían Jake Dixon y Collin Veijer.

Salían muy bien ambos candidatos al mundial este domingo. Moreira lo hacía como un tiro, totalmente dispuesto a escaparse y mantener la posición de privilegio y comenzar su conquista por el título. Se mantenían las tres primeras plazas tras los dos primeros sectores, y Manuel González conseguía remontar dos posiciones. Ya era sexto.

Veijer, que nunca antes había ganado en Moto2, se mantenía a la estela de Moreira, le metía presión y coneguía pasarle en la frenada de la curva 1 después de cuatro giros. Dixon, tercero, sentía la presión de un David Alonso, que tenía ganas de meterse en el bolsillo su quinto podio de la temporada. Lo conseguía en la primera curva del trazado luso.

A punto estuvo de irse al suelo Manu González. Sufrió la falta de adherencia en sus neumáticos. Y entonces, tocaba volver a remar tras caer de nuevo a la séptima plaza. Por delante, Arón Canet y Celestino Vietti, quienes aprovecharon su error para adelantarle. Por la parte trasera, Ayumu Sasaki y Marcos Ramírez (que disputaba su penúltima carrera en la categoría reina), protagonizaban un contacto y se iban al suelo.

Mientras, a lo suyo, Veijer marcaba la vuelta rápida y comenzaba a sacarle unas valiosas décimas a Moreira, a quien una segunda plaza aún le valía para su primer 'match ball'. Canet efectuaba un arriesgado movimiento para sobrepasar a Dixon y situarse en la cuarta plaza. También lo hizo Manu González, quinto en búsqueda de aplazar el campeonato del brasileño. Entre él y Canet, un hueco de 1.7 a falta de nueve vueltas.

Baltus, que partía cuarto pero perdió algunas posiciones tras la salida, comenzaba a remontar y alcanzaba a Manuel Gonzalez a falta de siete vueltas. Era quinto el belga. Mientras, por detrás de él, se veía tenso el piloto madrileño sobre la moto, consciente de todo lo que había en juego. Conseguían ambos dejar atrás a Dixon y Holgado.

Últimas vueltas de infarto

A falta de cinco vueltas, Veijer comenzaba a sufrir y Moreira, conservador hasta el momento, iba recortándole unas décimas. Conseguía el brasileño adelantar al neerlandés a falta de tres vueltas, mientras que Alonso olía sangre y acechaba al '95'.

La última vuelta fue de lo más frenética, con cuatro pilotos batallando por el podio. Dixon, por detrás, se iba al suelo. Finalmente, el '10' se llebaba la cuarta victoria de la temporada, el mismo número de triunfos que acumula su rival, y Veijer y Alonso cerraron el podio. El colombiano, por su parte, lograba el quinto podio en su temporada como 'rookie'. El Mundial, casi sentenciado. Estará obligado 'ManuGass' a llevarse la victoria y esperar un error de quien será piloto del Honda LCR el próximo curso. Tendría que quedar por detrás de la 14ª posición para despedirse del Mundial el brasileño.