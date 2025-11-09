Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marco Tapia se proclama campeón de España de Supersport

Una victoria y un quinto puesto en las dos mangas de Jerez dan el título al piloto mallorquín

El piloto mallorquín Marco Tapia (Speed Racing) se ha proclamado campeón de España de la categoría Supersport Next Generation en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, escenario este fin de semana de la última cita del Nacional de Superbikes. / RFEM/M.T. / DMA

Manuel Fernández

Palma

El piloto mallorquín Marco Tapia (Speed Racing) se ha proclamado campeón de España de la categoría Supersport Next Generation en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, escenario este fin de semana de la última cita del Nacional de Superbikes.

En Supersport Next Generation, toda la atención estaba puesta en la lucha por el título entre Tapia y Daniel Muñoz, separados por apenas dos puntos. Sin embargo, la ausencia de Muñoz —que este fin de semana disputaba el Mundial de Moto2 en Portugal y tampoco participó en la anterior prueba— allanó el camino al mallorquín para coronarse campeón.

Y podio de Pedro Alomar

El único rival que aún podía disputarle el título era Marcos Ludeña, segundo en la general a 18 puntos, después de haber sido segundo el sábado tras Tapia. En carrera, el mallorquín fue aumentando su ritmo vuelta a vuelta hasta firmar una nueva victoria.

En la jornada de este domingo, a Tapia le bastaba con terminar noveno para asegurar matemáticamente el campeonato. Desde la primera vuelta, tanto él como Ludeña perdieron algunas posiciones, pero el piloto balear se rehízo y se colocó quinto, una posición suficiente para proclamarse campeón. Ludeña, por su parte, fue segundo, y el también mallorquín Pedro Alomar completó el podio en tercera posición.

