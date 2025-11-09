Lucas Mola y Carol Routier fueron los vencedores de la Cursa del Siurell

La XII Cursa del Siurell volvió a convertir Sant Marçal en el epicentro del atletismo popular balear, con más de 480 corredores desafiando la lluvia para disfrutar de una de las pruebas más emblemáticas del calendario de Marratxí y que dio inicio a la Fira de Tardor. En lo estrictamente deportivo, el dominio de los atletas del Club Atlètic Mallorca fue absoluto, con Lucas Mola, Leonor Font y Carol Routier imponiéndose en las distancias reina de 12 y 5 kilómetros, respectivamente. La carrera fue solidaria, a beneficio de ASPANOB (Associació de Famílies de Nins amb Càncer de les Illes Balears).

En los 12 kilómetros, Lucas Mola (Club Atlètic Mallorca) se mostró intratable desde el inicio, abriendo hueco en los primeros compases y manteniendo un ritmo constante que le permitió cruzar la meta con autoridad. Tras él, Miquel Àngel Fidalgo (Club Marathon Mallorca) y Miquel Àngel Salom (Club Athletic Mallorca) completaron el podio absoluto, confirmando el gran nivel competitivo de esta edición. En categoría femenina, Leonor Font (Club Atlètic Mallorca) fue la más rápida, por delante de María José Camañes (Club Atletisme Atlas) y Charlie Bradburn (Club Món Aventura), que protagonizaron una bonita pugna en el tramo final.

En la distancia de 5 kilómetros, el triunfo fue para Mohamed Nouri (CA Atlas), que detuvo el cronómetro en 16:45 tras una carrera explosiva en la que impuso su potencia sobre el tramo urbano. Le siguieron Alejandro Liñán (Pegasus Athletic Club) y Biel Antich (AZ Sports Binissalem), ambos en un emocionante duelo por el podio. En féminas, la triatleta Carol Routier (Club Atlètic Mallorca) confirmó su excelente estado de forma adjudicándose la victoria con solvencia. Clare Gardham (C.E. Palmarunning) y Diane Chatelain completaron las tres primeras posiciones.

Pese a las condiciones meteorológicas, el ambiente fue de auténtica fiesta deportiva. La presencia de Mario Mola, padrino del evento (y pareja de Carolina Routier), añadió un toque especial a una jornada que volvió a conjugar competitividad, participación y solidaridad, consolidando la Cursa del Siurell como una de las citas más queridas del atletismo popular balear.

Resultados

5 km – Absolutos

Mohamed Nouri (Club Atletisme Atlas) – 0:16:45,2 Alejandro Liñan (Pegasus Atlètic Club) – 0:18:06,7 Biel Antich (AZ Sports Binissalem) – 0:18:47,8

5 km – Femenina

Carol Routier (Club Atlètic Mallorca) Clare Gardham (CE Palmarunning) Diane Chatelain (-)

12 km – Absolutos

Lucas Mola (Club Atlètic Mallorca) Miguel Ángel Fidalgo (Club Marathon Mallorca) Miguel Ángel Salom (Club Atlètic Mallorca)

12 km – Femenina

Leonor Font (Club Atlètic Mallorca) María José Camañes (CA Atlas) Charlie Bradburn (Club Món Aventura)

Categoría Local Masculina 5 km

Mohamed Nouri (Club Atletisme Atlas) Biel Antich (AZ Sports Binissalem) Jordi Salom (Club Marathon Mallorca)

Categoría Local Femenina 5 km

Carol Routier (Club Atlètic Mallorca) Hayley Tilley (Pegasus Athletic Club) Clara Carbonell (Club Athletic Mallorca)

Categoría Local Masculina 12 km

Lucas Mola (Club Athletic Mallorca) Miguel Ángel Fidalgo (Club Marathon Mallorca) Daniel Font (A-Z Sports Atletime Binissalem)

Categoría Local Femenina 12 km