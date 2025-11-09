El Fibwi Mallorca se impone al Gipuzkoa

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma firmó una trabajada victoria en el Amenabar Arena tras imponerse por 65-71 al Inveready Gipuzkoa Basket, en un encuentro en el que los mallorquines tiraron de defensa.

Los locales aprovecharon su acierto desde el tiro libre para cerrar el primer cuarto con ventaja (24-13), tras un inicio en el que el Fibwi Mallorca se vio penalizado por las faltas. Sin embargo, el conjunto de Pablo Cano reaccionó en el segundo periodo: ajustó su defensa, controló el rebote y encontró mejores opciones en ataque, logrando darle la vuelta al marcador hasta llegar al descanso 37-38.

El tercer cuarto mantuvo la tónica del choque. Un triple de Lucas Capalbo puso por delante a los baleares (50-53), aunque el Gipuzkoa volvió a adelantarse por la mínima (55-53) .

Capalbo asumió el liderazgo ofensivo y el bloque respondió atrás con intensidad. Con varias acciones de mérito y temple en los tiros libres finales, el Fibwi Mallorca selló una victoria de prestigio (65-71), la tercera de la temporada.