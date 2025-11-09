Baloncesto
El Fibwi Mallorca se impone al Gipuzkoa
El equipo de Pablo Cano se lleva la victoria (65-71) y consigue su tercer triunfo de la temporada para distanciarse del descenso
El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma firmó una trabajada victoria en el Amenabar Arena tras imponerse por 65-71 al Inveready Gipuzkoa Basket, en un encuentro en el que los mallorquines tiraron de defensa.
Los locales aprovecharon su acierto desde el tiro libre para cerrar el primer cuarto con ventaja (24-13), tras un inicio en el que el Fibwi Mallorca se vio penalizado por las faltas. Sin embargo, el conjunto de Pablo Cano reaccionó en el segundo periodo: ajustó su defensa, controló el rebote y encontró mejores opciones en ataque, logrando darle la vuelta al marcador hasta llegar al descanso 37-38.
El tercer cuarto mantuvo la tónica del choque. Un triple de Lucas Capalbo puso por delante a los baleares (50-53), aunque el Gipuzkoa volvió a adelantarse por la mínima (55-53) .
Capalbo asumió el liderazgo ofensivo y el bloque respondió atrás con intensidad. Con varias acciones de mérito y temple en los tiros libres finales, el Fibwi Mallorca selló una victoria de prestigio (65-71), la tercera de la temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca
- Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Vianants Mallorca celebra la eliminación del carril bici de Blanquerna: «Ahora hay que controlar que no crezcan las terrazas»
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- La ‘munarització’ de Marga Prohens
- Isabel Preysler revisaba los ligues de Miguel Boyer en Mallorca