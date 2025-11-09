Favaretto y Choupenitch conquistan la Copa del Mundo Ciutat de Palma de florete

Mallorca se convirtió esta semana pasada en el epicentro mundial del florete. La Real Federación Española de Esgrima (RFEE) y la Federación Internacional de Esgrima (FIE) convirtieron Palma en sede de una de las competiciones más prestigiosas del calendario internacional: la Copa del Mundo de florete.

El evento reunió a unos 450 tiradores de todo el mundo, que compitieron en el Polideportivo Rudy Fernández, en donde el sábado se protestó por la presencia de Israel en esta competición, y en el Palau de Congressos.

Tras un primer día marcado por el mal tiempo, en el que se disputó la fase inicial femenina, la jornada del viernes transcurrió con normalidad, con la ronda de poules y el avance hasta el tablón de 64 en la categoría masculina individual.

Actuación española

En cuanto al equipo nacional español, Juan Zabala e Ignacio Breteau lograron llegar al tablón de 64, aunque no pudieron superarlo. Por su parte, Carlos Llavador, gracias a su ranking internacional, comenzó directamente en ese tablón, pero solo consiguió avanzar una ronda antes de caer ante Anton Borodachev, finalizando en la posición 20.

El equipo femenino español obtuvo mejores resultados: María Teresa Díaz y Ariadna Trucker alcanzaron el tablón de 64, mientras que Ariadna Castro firmó una actuación destacada al situarse entre las 16 mejores floretistas del mundo en esta Copa.

Rondas finales

El sábado culminó en el Palau de Congressos con unas semifinales y finales de alto nivel. En la categoría femenina participaron las japonesas Yuka Ueno y Komaki Kikuchi, la italiana Martina Favaretto y la canadiense Eleanor Harvey. En la masculina lo hicieron los italianos Guillaume Bianchi y Tommaso Martini, el checo Alexander Choupenitch y el húngaro Gergo Szemes.

Los títulos individuales fueron para Martina Favaretto y Alexander Choupenitch, campeones de esta primera edición de la Copa del Mundo Ciutat de Palma.

El domingo cerró el evento con la competición por equipos, donde España finalizó en décima posición tanto en categoría femenina como masculina. Las victorias por equipos fueron para Italia en el cuadro femenino y para el equipo AIN (Atletas Individuales Neutrales, los deportistas rusos que compiten sin bandera nacional) en el masculino.