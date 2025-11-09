El doblete de Pablo Gálvez rescata el primer punto a domicilio del Andratx

Pablo Gálvez es el jugador del momento del CE Andratx. El delantero palmesano ha conseguido este domingo un doblete que sirve para que el equipo de José Contreras sume el primer punto a domicilio de la temporada. Es solo una unidad, pero tiene mucho mérito porque el Valencia Mestalla se fue al descanso con un casi definitivo 2-0 al descanso gracias a los tantos de Víctor Fernández y Mario Domínguez. Así, los gallos continúan en mitad de tabla con trece puntos después de diez jornadas.

El Andratx debía sumar en su visita al Antonio Puchades para no ver como los puestos de descenso se le acercaran y para dejar der ser los únicos del grupo que no habían puntuado a domicilio. Todo se puso cuesta arriba rápidamente. Víctor Fernández marcó superado el cuarto de hora y antes del ecuador de la primera parte, Mario Domínguez puso el 2-0 en solo 21 minutos.

La charla al descanso tuvo efecto. Pablo Gálvez recortó distancias en el 63 y consiguió marcar por tercera semana seguida. Contreras quitó a Gabi y Navarro y metió a Sogorb y Valverde. Querían el empate. Lo necesitaban. El técnico seguía tirando de banquillo con Lázaro, Rabanillo y Javi Sánchez. Se agotaba el tiempo. Y allí volvió a aparecer Pablo Gálvez para igualar el duelo en el minuto 87. El delantero palmesano ha marcado los últimos cuatro tantos de los andritxols, el jugador más en forma del equipo.

La gran reacción del Andratx tuvo recompensa: sumar su primer punto a domicilio de la temporada. Los de Contreras tienen trece puntos tras diez partidos y ocupan el décimo puesto con tres puntos de margen respecto al descenso, la misma distancia que está del playoff de ascenso. La semana que viene visitará al Atlètic Lleida, que es decimoquinto a falta de jugar hoy contra el Alcoyano.