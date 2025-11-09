El Atlético Baleares agrava su mal momento con otro empate en casa

El Atlético Baleares no pudo reencontrarse con el triunfo ante el Girona B y sumó un nuevo empate (2-2) que prolonga su mala dinámica —solo tres puntos de los últimos quince— y lo saca de los puestos de play-off en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

El partido comenzó con ritmo y una ocasión de Jaume Pol, pero fue el filial catalán el que golpeó primero, casi en su primer acercamiento al área blanquiazul: Biel adelantó al Girona B en el minuto 12 tras un rechace en un córner.

El equipo de Luis Blanco reaccionó bien, con ocasiones de Andone (m.15) y un disparo al larguero de Tovar (m.22). La insistencia tuvo premio: Andone, la gran novedad en el once titular, igualó de penalti (m.31) y, apenas dos minutos después, Tovar culminó la remontada con el 2-1 tras un centro de Miguelito.

El gol de Tovar parecía encaminar la victoria del Baleares ante el Girona B / CD ATB

Buenas sansaciones al descanso

El descanso llegó con buenas sensaciones para los blanquiazules, pero tras la reanudación el Girona B se recompuso. Un gol de Andone fue anulado por fuera de juego (m.58), y cuando el duelo parecía controlado, un error en la salida de balón permitió a Garrido empatar en una rápida contra (m.71).

El Atlético Baleares buscó el triunfo con cambios ofensivos, aunque el susto final fue de los visitantes, con un balón al palo en los últimos minutos. El empate deja al conjunto balear en una situación delicada, incapaz de romper una racha de cinco partidos sin ganar (tres empates y dos derrotas) que ya preocupa en la Vía de Cintura.

(Habrá ampliación)