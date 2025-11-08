Pilotades | La borrasca que azota Mallorca pone en jaque la disputa de la jornada

La borrasca que azota Mallorca este fin de semana pone en jaque la celebración de la jornada. La Federació de futbol de les Illes Balears (FFIB) ya ordenó ayer sábado la suspensión de los encuentros que afectan a la zona norte de Mallorca y la Serra de Tramuntana, tras activarse la alerta naranja, y prevé que serán no menos de un centenar los partidos que se aplazarán a otra fecha.

Décima jornada en la Tercera División

Décima jornada en la Tercera División, partidos previstos: hoy sábado, Santanyí-Alcúdia (16:30 horas), Felanitx-Llosetense (16:30), Portmany-Formentera (17:00), Son Cladera-Constància (17:30), Collerense-Mallorca B (17:30) y Rotlet Molinar-Platges de Calvià (18:00); y mañana domingo, Peña Deportiva-Inter Ibiza (12:00), Mercadal-Manacor (12:00) y Binissalem-Cardassar (16:00).

Encuentros previstos en la División de Honor

En la División de Honor Mallorca, novena jornada: hoy sábado, Alaró-Alcúdia B (16:30), Serverense-Arenal (16:30), Ferriolense-Platges de Calvià B (17:00), Andratx B-Inter Manacor (17:00), Son Verí-Sineu (17:30) y Atlético Rafal-Santa Catalina Atlético (17:45); y mañana domingo, Sóller-Recreativo La Victoria (16:30), Pòrtol-Campos (17:00) y Sant Jordi-Esporles (18:30).

Horarios de los partidos en Regional Preferente

Novena jornada en Preferente: toda hoy sábado, Pollença i Port-La Unión (16:00), Murense-Pla de na Tesa (16:30), Consell-Son Sardina (16:30), s’Horta-Collerense B (16:30), Athlètic Montuïri-Algaida (17:00), Cade Paguera-Petra (17:00), Espanya-Xilvar (18:00), Santa Maria-Calvià (18:15) y Can Picafort-Porto Cristo (19:00).

Hoy juegan los tres equipos juveniles

Octava jornada en la División de Honor juvenil: hoy sábado, Sant Cugat-San Francisco (16:00), Constància-Sabadell (17:00) y Espanyol-Mallorca (17:00).

El Balears femenino quiere volver a ganar

En la Segunda femenina, el Balears quiere reencontrarse con el triunfo ante el Zaragoza, mañana domingo, a las 11:00.

Séptima jornada en la tercera femenina

En la Tercera División femenina, séptima jornada,estos son los horarios: Independiente-Manacor (12:00) y Ciutadella-Constància (12:00); Sant Lluís-Algaida (11:30), Son Sardina-Mallorca Internacional (12:00) y Collerense-Balears B (17:30).