El Palmer Basket se enfrenta al Hestia Menorca en Son Moix en su primer derbi balear del curso

El Palmer Basket tiene un gran reto : ganar su primer partido en Primera FEB tras la dimisión de Marco Justo. Pablo Rosado dirigirá a los mallorquines de forma interina (ya se ha anunciado el fichaje de Lucas Victoriano como entrenador) contra el Hestia Menorca este domingo a las 12:00 horas (IB3) en el Palau d’Esports de Son Moix. Los inmobiliarios afrontan el primer derbi balear de la temporada con la baja del capitán del equipo, Joan Feliu.

El Hestia Menorca es una plantilla con buen tiro exterior. Spencer Littleson y Jalen Cone son sus jugadores más destacados y el principal peligro para los mallorquines. Littleson es tercero en el ranking de anotadores con una media de 19,8 puntos por choque; Cone alcanza los 11,7 por contienda. El Hestia Menorca sobrepasa los 81 puntos en sus partidos. Las aptitudes ofensivas y las variedades en defensas son uno de los sellos de identidad de un equipo que ha comenzado la Liga con dos victorias y cuatro derrotas y que ocupan la décima posición.

Pablo Rosado quiere dar conseguir la primera victoria en Liga para conoce a la perfección la complicación del duelo: “Afrontamos un partido muy difícil para nosotros; como todos los demás, necesitamos triunfos; intentaremos dar el 100% de nosotros”.

Rosado cree que su rival tiene muchas variantes y muchos peligros: “El Hestia Menorca tiene una plantilla muy buena, tiene tres focos anotadores como son Spencer Littleson, Jalen Cone y Jaume Lobo; es un grupo que plantea situaciones muy variadas en defensa”. Pidió también el apoyo de sus hinchas: “En estos momentos es cuando más necesitamos a la afición; esperamos que se viva una gran fiesta del baloncesto balear en Son Moix”.