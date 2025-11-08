Palma destinará 31,5 millones de euros para el deporte en 2026

El presupuesto del Institut Municipal de l’Esport (IME) para 2026 es de 31,5 millones de euros, una cantidad que garantiza, en palabras de Javier Bonet (primer teniente de alcalde y regidor de Turisme, Cultura, Esports i Coordinació Municipal), “el mantenimiento, la mejora y la apertura de todas las instalaciones deportivas municipales”.

El concejal compareció este viernes en comisión plenaria para dar cuenta del contenido del presupuesto de su área para el año 2026. Estuvo acompañado por el coordinador de Cultura i Turisme, Fernando Gómez de la Cuesta; el director general de Esports, David Salom; y el gerente del Institut Municipal de l’Esport (IME), Miquel Àngel Bennàssar.

Dentro de los 31,5 millones de euros previstos, casi 5 millones se destinan a inversiones reales.

De esta forma, en 2026 se llevará a cabo la reforma integral del polideportivo Germans Escalas, con una inversión de 2,5 millones de euros para renovar la piscina, los vestuarios y los sistemas de eficiencia energética, con el proyecto de ejecución y la dirección de obra ya en trámite de contratación.

También se destinan 1,4 millones de euros para la mejora de los campos de fútbol municipales, interviniendo en el césped, el sistema de riego, la iluminación y los vestuarios; 250.000 euros para la modernización del polideportivo de Son Moix; y 500.000 euros para la mejora de piscinas y otros polideportivos, como s'Estel, Antoni Servera o Son Hugo.

En cuanto a la modernización de Son Moix, tras la renovación del parqué, en 2026 se mejorarán la sonorización y la iluminación.

Otra de las actuaciones destacadas será la reforma de los vestuarios de los campos municipales de fútbol, con un presupuesto inicial de 1,4 millones de euros.

Paralelamente, el IME pondrá en marcha un nuevo contrato de asesoramiento técnico para la redacción, supervisión y dirección de proyectos futuros, con el objetivo de planificar, entre otras actuaciones, la ampliación de vestuarios y la instalación de placas solares en las gradas, con una dotación de 368.554,32 euros para el servicio de ingeniería.

Nuevas infraestructuras

En cuanto a nuevas infraestructuras, se desarrollará una nueva pista multideportiva en Sant Jordi, que incluirá dos pistas de pádel, espacio de calistenia y juegos biosaludables, y se construirá un nuevo pabellón municipal de hockey en es Garroveral, en la parcela del antiguo campo de fútbol, con una inversión de 2.350.000 euros. Este nuevo espacio estará también preparado para otras modalidades deportivas.

El presupuesto aumenta igualmente la dotación de las subvenciones deportivas, que ascienden a 445.000 euros.

Además, siguen avanzando otros proyectos con financiación de presupuestos anteriores, como la futura pista de atletismo de Son Moix, que podrá ejecutarse una vez haya finalizado el soterramiento del cableado eléctrico.

Por último, el primer teniente de alcalde ha recordado que el presupuesto municipal también contempla, dentro de las partidas de otras áreas, una dotación de 24.200 euros para completar la compra de acciones de Lluís Sitjar, 55.000 euros para el concurso de ideas sobre el futuro espacio deportivo en el antiguo estadio, y la previsión de apertura de la piscina de s’Aigo Dolça.