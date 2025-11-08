Mario Rivillos: "Lo que hemos vivido es algo increíble"

Mario Rivillos ha sido el gran protagonista de la conquista de la Copa Intercontinental del Palma Futsal ante Peñarol (4-2). El ala madrileño ha sido galardonado con el MVP del partido tras haber marcado dos goles y ha logrado, de esta manera, su sexto título con el conjunto verde pistacho.

“Estoy muy contento, lo que hemos vivido es algo increíble. Sobre todo entre las dos aficiones, se ha visto un partido muy bonito, ha sido un espectáculo”, ha declarado el jugador en los micrófonos de IB3 tras el choque, destacando el gran ambiente que se ha vivido en Son Moix esta noche, con un llenazo y 1.200 uruguayos de Peñarol presentes.

Al contrario de lo que muchos pensaban, no ha sido un partido fácil. Los de Montevideo no le han perdido la cara al choque en ningún momento y se lo han puesto muy difícil a los de Antonio Vadillo, que no han cerrado el encuentro hasta la última jugada marcando el 4-2 definitivo. “Es una locura, hemos hecho un partido complicado. Pensábamos que Peñarol era un desconocido y nos han plantado cara. Hemos competido muy bien y eso es lo que nos hace ser nosotros. Estamos muy felices”, ha afirmado Rivillos.

“Muy orgulloso, es un privilegio poder vivir momentos así con nuestra gente. Este club cada vez crece más, y con nuestra gente apoyándonos, es la hostia”, ha agregado.

A pesar de que algunos pudieran pensar que 'SuperMario' vino al Palma a retirarse cuando llegó hace tres años, el de Torrejón de Ardoz deja claro que aún le queda mucho por dar en el fútbol sala y en la isla: "Que hablen bien o mal, pero que hablen, Yo estoy feliz con mi trabajo y estoy donde quiero estar. Muy feliz por todo", ha cerrado.