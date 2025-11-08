Fútbol sala
Mario Rivillos: "Lo que hemos vivido es algo increíble"
El madrileño ha sido galardonado con el MVP del partido en el triunfo del Palma Futsal ante Peñarol en la final de la Copa Intercontinental (4-2)
Mario Rivillos ha sido el gran protagonista de la conquista de la Copa Intercontinental del Palma Futsal ante Peñarol (4-2). El ala madrileño ha sido galardonado con el MVP del partido tras haber marcado dos goles y ha logrado, de esta manera, su sexto título con el conjunto verde pistacho.
“Estoy muy contento, lo que hemos vivido es algo increíble. Sobre todo entre las dos aficiones, se ha visto un partido muy bonito, ha sido un espectáculo”, ha declarado el jugador en los micrófonos de IB3 tras el choque, destacando el gran ambiente que se ha vivido en Son Moix esta noche, con un llenazo y 1.200 uruguayos de Peñarol presentes.
Al contrario de lo que muchos pensaban, no ha sido un partido fácil. Los de Montevideo no le han perdido la cara al choque en ningún momento y se lo han puesto muy difícil a los de Antonio Vadillo, que no han cerrado el encuentro hasta la última jugada marcando el 4-2 definitivo. “Es una locura, hemos hecho un partido complicado. Pensábamos que Peñarol era un desconocido y nos han plantado cara. Hemos competido muy bien y eso es lo que nos hace ser nosotros. Estamos muy felices”, ha afirmado Rivillos.
“Muy orgulloso, es un privilegio poder vivir momentos así con nuestra gente. Este club cada vez crece más, y con nuestra gente apoyándonos, es la hostia”, ha agregado.
A pesar de que algunos pudieran pensar que 'SuperMario' vino al Palma a retirarse cuando llegó hace tres años, el de Torrejón de Ardoz deja claro que aún le queda mucho por dar en el fútbol sala y en la isla: "Que hablen bien o mal, pero que hablen, Yo estoy feliz con mi trabajo y estoy donde quiero estar. Muy feliz por todo", ha cerrado.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico
- Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí