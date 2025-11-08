José Tirado: "Después de un año complicado, para mí esto es 100 caballos de fuerza"

José Tirado ya cuenta su primera final como presidente del Palma Futsal por victoria. El conjunto mallorquín se ha impuesto por 4-2 ante Peñarol en la Copa Intercontinental y se ha convertido, de esta manera, en tricampeón del mundo de forma consecutiva.

Tras unas semanas en las que ha habido dudas en Son Moix por los resultados en Liga, donde los verde pistacho han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, Tirado ha querido reivindicarse en los micrófonos de IB3 después del choque: "Estaba ya cuestionado como presidente, lo tenía muy difícil. Mi debut ha sido con un título, estoy muy feliz. Ha sido increíble el partido. Solamente palabras de agradecimiento a mis jugadores, a mi equipo de trabajo, a mi afición y al Govern Balear, que ha apostado de verdad. No tengo palabras, estoy muy feliz. Después de un año complicado, para mí esto es 100 caballos de fuerza”, ha declarado el dirigente del Palma Futsal, recordando los meses que estuvo de baja este año por problemas de salud mental.

Este título es el sexto que conquista el equipo de Antonio Vadillo en tres años, algo inimaginable para muchos no hace tanto tiempo atrás. “Hace tres años nadie en el mundo pensaba que hoy el Palma fuera tricampeón del mundo y de Europa de forma seguida. Esto es el deporte, a veces la ilusión mueve el mundo. Y esto es lo que tiene el Palma, más ilusión que nadie”, ha concluido un radiante Tirado.