El Fibwi Mallorca busca su segunda victoria a domicilio en Gipuzkoa

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma quiere conseguir su segunda victoria a domicilio este domingo contra el Gipuzkoa a las 18:30 horas. Los de Pablo Cano vuelven a jugar en Liga después de descansar la semana pasada. Los mallorquines buscan regresar a la victoria tras perder contra el Fuenlabrada hace dos semanas, con la ausencia de Juan Bocca, que que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el partido contra el Cajarural CB Zamora.

El Gipuzkoa, entrenado por Sergio García, cuenta con una plantilla en la que se encuentra un viejo conocido de la afición mallorquina como es Mikel Motos, jugador del primer equipo del CB Imprenta Bahía San Agustín en la temporada 18-19 en la que el club rozó el ascenso a la Liga Endesa. Jugadores como el ex Força Lleida Nacho Varela, el Korsantia, Manex Ansorregui o Javier Nicolau dan forma a un equipo que volverá a suponer una seria prueba para los de Pablo Cano en su lucha por seguir sumando triunfos en la temporada del regreso del club a la Primera FEB.

El Fibwi Mallorca desea conseguir un triunfo que le de más tranquilidad en Liga. Con dos victorias en cinco encuentros, buscan una tercera ante el penúltimo, que solo ha conseguido ganar en un choque, para aumentar la diferencia con el descenso y acercarse a su objetivo: la permanencia.