Las diez finales del Palma Futsal

No hubo final feliz en el Palacio de los Deportes de Murcia, pero el Palma Futsal ya ha vivido decepciones similares a lo largo de su historia. Los mallorquines pueden presumir de ser bicampeones de la UEFA Futsal Champions League, la competición de más prestigio en el mundo del fútbol sala, y de la Copa Intercontinental, pero también sabe de sobra lo que es quedarse con la miel en los labios.

Copa del Rey 2016

Ha disputado ocho finales desde que el club fuera fundado por Miquel Jaume en Manacor en 1998 y, curiosamente, de todas las competiciones posibles. Porque ayer perdió la Copa de España, pero es que también jugó la final de la de la Copa del Rey en 2016; la de la Supercopa de España y la del título de Liga en 2022; más allá de la Champions y la Copa Intercontinental en 2023 y 2024. Pero mejor ir por partes.

Se escapó a 26 segundos del final de la prórroga ante ElPozo. La historia no pudo ser más cruel el 7 de mayo de 2016. En el primer gran éxito del Palma Futsal a nivel nacional, al llegar a la final de la Copa del Rey, y con más de mil aficionados desplazados desde la isla en las gradas, perdió ante ElPozo Murcia en la segunda parte de la prórroga(2-3). Solo quedaban 26 segundos del final, pero un gol del mallorquín Miguelín dejó sin premio cuando todo apuntaba que el título se iba a decidir en los penaltis. El equipo dirigido por Juanito, y con el actual técnico Antonio Vadillo en la pista, había desperdiciado una ventaja de 2-1 que hacía que se las prometieran muy felices. Fue un mazazo, pero también un punto de inflexión para el crecimiento de la entidad.

El Palma Futsal celebra su primera Champions en 2023. | PALMA FUTSAL

Supercopa de España 2022

Desperdició una renta de 2-1 en los últimos segundos. El Palma Futsal cayó en la tanda de penaltis (3-2) frente al Barça en una final, disputada en Jerez de la Frontera el 27 de febrero de 2022, en la que a pocos segundos del final iba ganando por 2-1. Los errores de Eloy Rojas, Tomaz y Cainan desde los seis metros decantaron el triunfo para los catalanes.

Liga Nacional de Fútbol Sala 2022

El Barcelona fue mejor en los dos partidos. El Palma Futsal, que ya había logrado el billete para Europa al meterse en la final, fue inferior al Barcelona en los dos partidos, tanto en el del Palau Blaugrana (4-2) como el del Palau d’Esports de Son Moix (2-4) por lo que se tuvo que conformar con el subcampeonato en la 2021/2022. Fue un éxito igualmente, sobre todo porque después llego el mayor premio posible.

Champions League 2023

La tanda de penaltis decidió la final más importante. La gloria estaba esperando al Palma Futsal en la final de la Champions League Con un Velòdrom Illes Balear lleno, con más de cinco mil espectadores. A la cuarta fue la vencida y el conjunto mallorquín conquistó Europa tras derrotar al Sporting de Portugal el 8 de mayo de 2023. Mario Rivillos marcó el penalti decisivo de la tanda y desató la locura en la isla. La gran actuación de Luan Müller, que fue nombrado MVP de la final, también quedará en la retina de los aficionados.

Copa Intercontinental 2023

Rey del mundo en Brasil desde los seis metros. El Illes Balears Palma Futsal se convirtió en el rey del mundo el 7 de diciembre de 2023. Los de Antonio Vadillo se proclamaron campeones de la Copa Intercontinental al tumbar en la tanda de penaltis al Cascavel brasileño, que había ganado la Libertadores, en un intenso partido que finalizó con empate (3-3). Fabinho desniveló la balanza en el quinto y último lanzamiento, pero como ya sucedió en la final de la Champions, Luan Müller, con dos paradas desde los seis metros, marcó las diferencias para que el trofeo viaje a casi diez mil kilómetros de distancia del Ginásio Costa Cavalcante de Foz de Iguaçu.

Barrón levanta el trofeo de campeón de la Copa Intercontinental de 2024. | PALMA FUTSAL

Champions League 2024

Volvió a conquistar Europa en una final memorable en Ereván. El Palma Futsal conquistó su segunda UEFA Futsal Champions League en una increíble final al derrotar con merecimiento al todopoderoso Barcelona (5-1). Los goles de Vilian, Rómulo, Neguinho (2) y Chaguinha desataron la locura entre los seis mil aficionados que se congregaron en el Demirchyan Arena de Ereván (Armenia). Los verde pistacho no eran favoritos, pero demostraron mucho oficio en los momentos decisivos para dejar claro que su reinado en el continente no era casualidad.

Copa Intercontinental 2024

Tumbó al Magnus brasileño en un entregado Son Moix. El Palma Futsal demostró al mundo que merecía seguir en lo más alto. Tumbó por 4-1 al Magnus Futsal, campeón de la Libertadores, en un encuentro que dominó de principio a fin. El gol de Ernesto y el hat-trick de Fabinho puso nombres y apellidos a los anotadores de la segunda Copa Intercontinental del club. Son Moix fue el de las grandes ocasiones y vibró con un triunfo para el recuerdo.