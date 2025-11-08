El ConectaBalear Manacor mantiene en Melilla su racha de victorias

El ConectaBalear Manacor logró una importante victoria por 1-3 en visita al Club Voleibol Melilla, en un encuentro muy igualado en el que los de Alexis González supieron imponerse gracias a su bloqueo, defensa y regularidad en ataque. Los mallorquines se sitúan terceros en la tabla, empatados con el Guaguas y el Soria a tres victorias en las tres jornadas disputadas en la Superliga Masculina de voleibol.

En el primer set, el conjunto local comenzó dominando con un ataque efectivo, pero el conectaBalear reaccionó con un sólido trabajo defensivo y los puntos de Fausto Díaz, logrando remontar y cerrar el parcial por 25-27.

El segundo set mantuvo la tónica de equilibrio. Melilla neutralizó la ventaja inicial de los manacorins, pero en un final ajustado el tándem Lorente–Romaní fue decisivo y un error en la rotación local permitió a los mallorquines ampliar su ventaja (29-31).

En el tercer set, la igualdad continuó. Ambos equipos ofrecieron un gran nivel en bloqueo y defensa, aunque esta vez fue Melilla quien, con un potente ataque final, consiguió llevarse el parcial (26-24).

El cuarto set fue de máxima intensidad. el ConectaBalear mantuvo la firmeza en su bloqueo y, con Ribas liderando el ataque, consiguió abrir distancia en el marcador para sentenciar el partido (19-25).

La próxima cita del ConectaBalear es este próximo miércoles (19:00) en la Challenge Cup contra el Mladost Zagreb, en el que es su debut europeo. En Liga será el próximo sábado 15 de noviembre, ante el Servigroup Playas de Benidorm en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal a las 18:00 horas.