Baba Miller se exhibe en el segundo triunfo de Cincinnati en la NCAA

El mallorquín Baba Miller firmó una actuación estelar en la segunda victoria de los Cincinnati Bearcats en la NCAA, imponiéndose por 64-74 ante Georgia State. El jugador formado en Mallorca fue decisivo en ambos lados de la pista y se consolidó como una de las piezas clave del equipo en este arranque de temporada, en la que debuta con su equipo.

Miller estuvo 30 minutos en pista y completó una actuación sobresaliente, con 24 puntos, 11 rebotes, 3 tapones y 1 robo, dominando tanto en ataque como en defensa.

Papa Ababacar Bartolomé Miller, nacido el 7 de febrero de 2004 en Palma, mide 2,11 metros y destaca como alero o ala-pívot versátil. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, con el que ganó el Euroleague Next Generation Tournament en 2021 (promedió 11,3 puntos y 5,3 rebotes en su equipo filial) y llegó a debutar en la Euroliga, se mudó a Estados Unidos en 2022 para desarrollarse en la NCAA.

Debutó en la NCAA en el curso 2022-23

Debutó en la Universidad Estatal de Florida (Florida State Seminoles) en la temporada 2022-23, aunque cumplió una suspensión de 16 partidos por recibir beneficios no permitidos (3.000 dólares por un campus de entrenamiento en 2020, devueltos por su familia). En sus 15 encuentros jugados aportó 4,3 puntos y 3,7 rebotes de media. En 2023-24, mejoró notablemente (6,6 puntos y 4,9 rebotes en 33 partidos) y fue nombrado Jugador Revelación de la ACC por College Hoops Today, además de recibir diversos honores académicos.

En mayo de 2024 se retiró del Draft NBA y se trasladó a la Universidad de Florida Atlántica (FAU Owls), donde en la temporada 2024-25 promedió 11,3 puntos, 7 rebotes y 2,7 asistencias.

Esta temporada juega con los Cincinnati Bearcats, que han jugado 2 partidos esta temporada 2025-2026 de baloncesto universitario (NCAA), ambos con victorias en casa: 94-63 contra Western Carolina(3 de noviembre) y 74-64 ante Georgia State(7 de noviembre). El próximo partido es contra Dayton (11 de noviembre).