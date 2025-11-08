El Azulmarino sigue intratable y suma su séptimo triunfo seguido

El Azulmarino continúa intratable en la Liga Challenge cuando ya se han consumido siete jornadas. Cuenta todos sus partidos por victorias y este sábado ha hecho lo propio en su visita a La Rioja ante el Bosonit Unibasket, venciendo 50-97.

Un triunfo que no es uno más y que permite a las de Alberto Antuña grabar su nombre en los registros históricos de la competición. La amplia victoria cosechada ayer se sitúa en el quinto puesto de triunfos más amplios de la segunda división femenina española.

Un partido que el conjunto mallorquín ya encarriló en el primer cuarto, venció al cuadro azulón por 15-25. En el segundo capítulo, Azulmarino demostró por qué corona la tabla clasificatoria. Tras corregir a la defensa en las situaciones de contraataque, las baleares privaron a su rival de recortar distancias (26-56).

En el tercer cuarto, las palmesanas dieron el golpe de gracia al choque al solo permitir cinco puntos de las locales, llevando la diferencia en el electrónico a 44 puntos (31-75). En el último, a pesar del arranque de orgullo de las locales, las mallorquinas cerraron un partido muy completo.