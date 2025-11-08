Antonio Vadillo: "Me enorgullece ver a Son Moix así"

Antonio Vadillo continúa haciendo historia con el Palma Futsal. El técnico jerezano ha conquistado su sexto título con el conjunto mallorquín tras vencer a Peñarol por 4-2 en la final de la Copa Intercontinental, la tercera consecutiva que logran los verde pistacho.

Tras el encuentro, más allá del triunfo, el entrenador ha querido destacar el espectáculo que se ha vivido esta noche en Son Moix, que ha presentado un lleno absoluto, con la presencia de 1.200 uruguayos: "Estoy muy contento, ya el año pasado hicimos una buena Intercontinental, a nivel organizativo y de vender nuestro deporte al resto del mundo. Ha sido brutal, hoy ha ganado el fútbol sala. El partido se ha visto en más de 200 países, el colorido en las gradas era impresionante, muy bonito y emocionante. Me enorgullece ver a Son Moix así, porque sé como es el mallorquín, lo que cuesta y demás. Verlo tan enchufado y tan encima del equipo me enorgullece", ha declarado en la rueda de prensa posterior al choque.

Enfrente ha estado un rival que muchos no conocían, pero que ha acabado poniéndoselo muy complicado a los palmesanos después de que estos hayan perdonado en exceso con el 1-0. "Hay que felicitar a Peñarol. Al club. a su equipo, a la afición, a su entrenador... Han dado un auténtico espectáculo. Se han agarrado al partido y han jugado como se juegan las finales. Enfrente estábamos nosotros, creo que siempre hemos sido un poco mejores que ellos. El marcador les mantenía vivos, creo que hemos tenido muchas situaciones para el 2-0, no la hemos metido y eso les ha mantenido vivos".

Vadillo ha querido resaltar también la respuesta que han mostrado los suyos a los dos golpes que han recibido cuando estaban por delante en el marcador. "Tengo que destacar la reacción de los jugadores en los momentos de adversidad. Nos meten en 1-1 y enseguida hacemos el 2-1, al minuto y medio. Nos empatan otra vez y en lo jugada siguiente hacemos el 3-2. Eso habla mucho del equipo, de la personalidad y de la mentalidad que tiene. A mí eso me pone contento porque estamos en la línea que queremos", ha concluido el técnico.