Tres españolas superan la primera ronda de la Copa del Mundo de florete en Palma

El Torneo Mundial de Florete, que empezó el pasado jueves en el polideportivo Rudy Fernández, con más de 400 esgrimistas de todo el mundo, empezó con la tormenta que azotó a Palma el jueves por la mañana, día que comenzó el campeonato. La tormenta retrasó el comienzo de las Poules (batallas) debido a la caída parcial de una de las carpas en las que se lleva a cabo el torneo. Tras el incidente, el torneo siguió con normalidad.

Selección española

En cuanto a la selección española en estos dos primeros días de competición, cabe destacar que Ariadna Tucker superó las primeras rondas y se clasificó tras salir invicta de las poules, mientras que Teresa Díaz y Ariadna Castro lograron superar a todas sus rivales en las directas para clasificar al día siguiente. Breteau y Mariño, por su parte, no lograron sumarse a sus compañeras de equipo en esta ocasión.

El torneo continúa este fin de semana con el traslado de las fases finales al Palacio de Congresos de Palma tras dos días de competición sin ningún tipo de incidente, aunque este viernes ha llamado la atención que desde la formación política de Podemos se haya protestado, a través de las redes sociales, por la presencia de deportistas de Israel en esta prueba de la Copa del Mundo de florete.