Podemos protesta por la participación de Israel en el Mundial de florete de Palma

Palma acoge desde ayer jueves y hasta el domingo la Copa del Mundo Sénior de Florete, prueba que en principio debía disputarse en Valencia y que finalmente se celebra en Mallorca. El pabellón Rudy Fernández de génova y el Palacio de Congresos, en las jornadas finales, son los escenarios en donde se celebra esta competición del circuito internacional de la Federación Internacional de Esgrima (FIE).

Participan más de 450 tiradores y tiradoras, representantes de alrededor de 45 países, entre los que se encuentra Israel. Precisamente, la presencia de deportistas hebreos ha provocado una protesta desde Podemos, que ha realizado a través de sus redes sociales.

Ha sido la concejala Lucía Muñoz, protagonista en el último mes por su participación en la Global Sumud Flotilla que puso rumbo a Gaza con la intención de romper el bloqueo naval sobre el territorio palestino y que estuvo detenida en Israel, quien ha señalado la presencia de los deportistas de ese país en Palma y ha protestado

“¿Es que acaso no quedó claro con las movilizaciones de La Vuelta que no queremos a Israel en nuestras competiciones? Este fin de semana, en Palma, el equipo israelí participa en el campeonato de esgrima”, ha señalado. “Boicot Israel, ni en Palma ni en ningún sitio”, ha sentenciado.