Esgrima
Podemos protesta por la participación de Israel en el Mundial de florete de Palma
“Boicot Israel, ni en Palma ni en ningún sitio”, publica la concejala Lucía Muñoz en sus redes sociales
Palma acoge desde ayer jueves y hasta el domingo la Copa del Mundo Sénior de Florete, prueba que en principio debía disputarse en Valencia y que finalmente se celebra en Mallorca. El pabellón Rudy Fernández de génova y el Palacio de Congresos, en las jornadas finales, son los escenarios en donde se celebra esta competición del circuito internacional de la Federación Internacional de Esgrima (FIE).
Participan más de 450 tiradores y tiradoras, representantes de alrededor de 45 países, entre los que se encuentra Israel. Precisamente, la presencia de deportistas hebreos ha provocado una protesta desde Podemos, que ha realizado a través de sus redes sociales.
Ha sido la concejala Lucía Muñoz, protagonista en el último mes por su participación en la Global Sumud Flotilla que puso rumbo a Gaza con la intención de romper el bloqueo naval sobre el territorio palestino y que estuvo detenida en Israel, quien ha señalado la presencia de los deportistas de ese país en Palma y ha protestado
“¿Es que acaso no quedó claro con las movilizaciones de La Vuelta que no queremos a Israel en nuestras competiciones? Este fin de semana, en Palma, el equipo israelí participa en el campeonato de esgrima”, ha señalado. “Boicot Israel, ni en Palma ni en ningún sitio”, ha sentenciado.
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí