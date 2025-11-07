El Palma Futsal vuelve a ser el rey del mundo

El Illes Balears Palma Futsal vuelve a ser el rey del mundo. Los mallorquines vencieron a un rocoso Atlético Peñarol para conquistar la Copa Intercontinental por tercera vez consecutiva. El doblete de Rivillos, y los goles de Machado y Ernesto dieron el triunfo en un duelo muy intenso y que no se decidió hasta el final después de que el adversario lograra igualar hasta en dos ocasiones el marcador (4-2).

El campeón de América fue un hueso muy duro de roer en un Palau de Son Moix entregado, con casi cuatro mil aficionados en las gradas, 1.200 de ellos animando de forma increíble a los uruguayos.

Un éxito más de este club que no tiene techo y que ya puede presumir de ser tricampeón de Europa y del mundo, pura historia de este deporte.

La gestión en los despachos del presidente José Tirado, y la magia de Antonio Vadillo en el banquillo, capaz de exprimir lo mejor a sus jugadores, es una de las claves de este gran éxito.

El resultado se antojaba corto al descanso por los méritos que habían hecho unos y otros. Los de Ciutat de mostraron desde el principio que tenían más talento, pero la intensidad de los charrúas era difícil de igualar.

Más allá de los nervios iniciales, los locales empezaron a desplegar su juego combinativo con numerosas llegadas, sobre todo con un Rivillos muy motivado. Pero la falta de puntería y el buen hacer del meta Fernández evitaron que el electrónico se moviera. De hecho, Stoker, más preocupado por pedir el apoyo de su afición que de otra cosa, probó fortuna con un tiro que repelió Luan.

Hasta que el propio Rivillos, ya leyenda de este deporte, se sacó de la chistera un tiro seco que instaló el 1-0 en el marcador. Era el momento de ir a por más y poner tierra de por medio, sobre todo porque eso también serviría para bajar las revoluciones del adversario. Charuto y Alisson dispusieron de buenas ocasiones, pero el segundo se resistía.

El Peñarol estaba demostrando capacidad de sufrimiento, pero apenas llegaba. Hasta que Brandon Díaz protagonizó una fabulosa acción personal y se plantó ante Luan, pero el meta adivinó la intención. El Palma seguía percutiendo, pero lo más cerca que estuvo del 2-0 fue con un chut de Lucao que se estrelló en el poste. Charuto también lo había intentado con una espectacular volea, pero la realidad es que los dos equipos se fueron al descanso con 1-0.

Maia trata de regatear a Navarro. / Palma Futsal

En la reanudación la dinámica no cambio demasiado, con los de Vadillo queriendo encarrilar la victoria. Lin pudo hacerlo, pero no estuvo acertado y después fue Rivillos el que tiró desde lejos y el rechace del portero no pudo ser aprovechado por Ernesto.

Y ver para creer, en una llegada esporádica Paroldo igualaba con un chut que rebotó en la defensa y se coló en la portería de los baleares. Lo que faltaba para encender, incluso más si cabe, a la increíble hinchada visitante. El 1-1 no debía asustar, pero era un mensaje de que el Palma necesitaba elevar su nivel y eso pasaba por no precipitarse.

Así lo entendió Charuto, que obligó a Fernández a realizar una buena intervención. Había que insistir y Deivao, con un rendimiento muy discreto desde su llegada en verano, regateó a un rival y sirvió el balón para que el de siempre, Rivillos, anotara el 2-1. Son Moix estalló porque fue un gran gol y porque el susto había durado menos de dos minutos.

No obstante, todavía quedaba mucho. Los carboneros dieron un paso hacia adelante y Vidal, primero, y Navarro, después, fueron víctimas del buen hacer de Luan. El duelo entró en una fase alocada y Ernesto pudo sacar petróleo, pero el chut se fue al palo. Sin embargo, la parada de la noche fue la de Luan, que sacó una mano milagrosa a un chut de Tumkiewicz.

A falta de cuatro minutos los sudamericanos apostaron por portero-jugador. Pero el gol llegó en una contra mal defendida que aprovechó, a la segunda tras un fuerte tiro, Paroldo para el 2-2. Fue un jarro de agua fría enorme.

Y como este deporte es imprevisible, el 3-2 llegó pocos segundos después. Un obús de Ernesto fue repelido por Fernández y Machado, en el lugar adecuado, solo la tuvo que empujar. El Peñarol pidió revisión, pero el videoarbitraje confirmó el tanto.

Tocaba sufrir un poco más de lo lindo, como cuando Ordoqui envió su remate al larguero. Y a solo nueve segundos del final, Ernesto desde su propio campo puso el 4-2 para desatar la locura entre la afición. El Palma Futsal ya es tricampeón del mundo.

Ficha técnica

ILLES BALEARS PALMA FUTSAL: Luan Müller, Lin, Machado, Rivillos y Ernesto. También jugaron Fabinho, Lucao, Alisso, Deivao, Charuto, Maia

CLUB ATLÉTICO PEÑAROL: Fernández, Navarro, González, Tumkiewicz y Stoker. También jugaron Díaz, Solorzano, Vidal, Paroldo, Duque,

GOLES: 1-0: Rivillos (min.7); 1-1: Paroldo (min.24); 2-1: Rivillos (min. 26); 2-2: Paroldo (min.36); 3-2: Machado (min.37);4-2: Ernesto (min.39).

ÁRBITRO: Khalid Hnich (Marruecos) y Aymen Kammoun (Túnez).

T. AMARILLAS:Solorzano (min.10), Alisson (min.13), Duque (min. 33).