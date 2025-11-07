El Palma Futsal defiende su trono mundial

Cuando Miquel Jaume fundó la Associació Esportiva Manacor el 14 de julio de 1998 jamás pensó que su club, 27 años después, estaría a las puertas de ser tricampeón del mundo de fútbol sala. Y eso que el dirigente era pura ambición, pero el ahora Illes Balears Palma Futsal está atravesando el camino impensable para cualquiera. Para eso este viernes tendrá que tumbar en la Copa Intercontinental al Atlético Peñarol de Uruguay, rey de América, en un Palau d’Esports de Son Moix que se vestirá de gala (21 horas/IB3 Televisió/DAZN).

El bicampeón del mundo defiende su trono con la ilusión de vivir una noche inolvidable acompañado por cuatro mil aficionados en las gradas, aunque más de mil de ellos arroparán a los charrúas. Los de Antonio Vadillo llegan reforzados a la cita tras firmar una gran actuación en la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League, que sirvió para dejar atrás las tres derrotas en los últimos cuatro encuentros ligueros. La Intercontinental supone, además, una oportunidad inmejorable para levantar el primer título de la temporada y hacerlo en casa.

El problema es que se enfrenta a un adversario que no tiene nada que perder. El Peñarol, que dio la campanada al vencer al Magnus brasileño en la final de la Libertadores, es el primer club uruguayo en lograr el máximo título continental. De ahí que el conjunto de Montevideo ya sepa llegar a este tipo de encuentros sin ser el favorito.

El Palma Futsal posa ayer en Son Moix. / Palma Futsal

A buen seguro es que le planteará al Palma Futsal un duelo muy físico e intenso para tratar de sorprenderle. «Tenemos que ser nosotros mismos», pedía a sus pupilos el técnico de los verde pistacho, Antonio Vadillo. Esa es una de las claves para que los locales rindan al máximo nivel ante un adversario al que nunca se han enfrentado.

Los de Ciutat intentarán revalidar el título que ya conquistaron en 2023, ante el Cascavel en Foz do Iguaçu (Brasil), y en 2024, frente al Magnus, en el Palau, mismo escenario de esta noche. El partido comenzará a las 21:00 horas y estará precedido por un espectáculo audiovisual y musical.

Un espectáculo en la previa

No obstante, el encuentro se empezará a disfrutar mucho antes. A las 17:30h el recinto contará con tres zonas diferenciadas para adaptarse a todos los públicos y crear una experiencia festiva en la antesala de la gran final.

La Zona Peñarol será el punto de encuentro de los seguidores uruguayos. La Zona Palma, ubicada en la Cafetería Son Moix, reunirá a los aficionados locales con una oferta gastronómica que incluirá un grill de hamburguesas, perritos calientes y llonguets a precios populares, acompañada por la música en directo del DJ Willy De Loren, que pondrá ritmo a la tarde antes del encuentro. Por su parte, la Zona Familiar ofrecerá una amplia variedad de actividades para todas las edades, con castillos hinchables, juegos infantiles, pintacaras y propuestas impulsadas por Decathlon y Conectabalear, que además organizará un concurso con sorteo de regalos. Esta zona contará también con la presencia de FEEEL! DJ, la tienda oficial del Illes Balears Palma Futsal y un ‘meet and greet’ con la bailarina y cantante Daniela Blasco, que firmará autógrafos a partir de las 19:15.

La Fan Zone permanecerá abierta hasta las 20:30 horas. A las 19:30 se abrirán las puertas del pabellón para que los aficionados puedan ir accediendo y disfrutar del espectáculo previo al encuentro. A las 20:00 horas comenzará el calentamiento de los equipos y, justo después, se desarrollará un ‘show’ audiovisual de apertura con la actuación de la propia Blasco y varias sorpresas preparadas para la ocasión, mientras que en el descanso actuará Alira Moya, ganadora de La Voz Kids 2024. Una cita que promete combinar deporte, espectáculo y ambiente en una noche inolvidable en Son Moix y que debe coronar al Palma Futsal como campeón del mundo.