Noche de estrellas en Son Moix con el Palma Futsal-Peñarol

La final de la Copa Intercontinental entre el Palma Futsal y Peñarol no solo se está viviendo en la pista, también en la grada. Numerosas personalidades políiticas y deportivas han acudido esta noche al Palau de Son Moix, que ha vuelto a presentar un llenazo y a ser el de las grandes citas.

Entre los asistentes, ha destacado la presencia del entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, un habitual ya en los partidos del equipo dirigido por Vadillo Del conjunto bermellón también se ha podido ver a Sergi Darder, así como a Andy Kohlberg, Pablo Ortells y Alfonso Díaz, en representación de la directiva.

En cuanto a la representación política, el presidente del Consell, Llorenç Galmès, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, no han querido perderse el partido. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha sido otro de los que ha asistido a la final entre el conjunto palmesano y el de Montevideo, que está contando con el apoyo de los 1.200 hinchas uruguayos que se han desplazado a la isla.