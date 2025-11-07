Lucas Victoriano se hace cargo del Palmer Basket Mallorca

Fichaje de reulumbrón para el banquillo del Palmer Basket Mallorca. Lucas Victoriano asume las riendas del equipo mallorquín de Primera FEB para suplir la salida de Marco Justo, que decidió rescindir su contrato tras la última derrota. El técnico argentino se une al club balear tras haber dirigido durante cuatro temporadas al Instituto Atlético Central Córdoba.

El técnico, que cumplió 48 años hace dos días, vincula su futuro con el Palmer Basket tras firmar una brillante etapa en el Instituto Atlético Central Córdoba, con el que Lucas Victoriano consiguió hacerse con la Liga Sudamericana en 2023, primer título internacional en la historia del club. Un año antes había conseguido la Liga Nacional de Básquetbol.

Títulos y un 66,12% de victorias

No han sido los únicos título de Victoriano en Argentina, ya que también ganó la Supercopa, la BCLA y el Súper 20. El porcentaje de victorias cosechado en esta etapa de su carrera es del 66,12%; en 248 partidos ganó 164 partidos.

Lucas Victoriano comenzó su recorrido como entrenador principal en el CB Pozuelo. El subcampeón del mundo como jugador en 2002 con la selección argentina prosiguió su aventura en los banquillos en su país. El Club Estudiantes Concordia y el Club de Regatas Corrientes fueron los primeros equipos que dirigió antes de firmar por el Instituto Atlético Central Córdoba.

Como jugador, Lucas Javier Victoriano Acosta (nacido el 5 de noviembre de 1977 en Tucumán, Argentina) desarrolló una brillante trayectoria internacional. Formado en Estudiantes de Tucumán, dio el salto al baloncesto europeo en 1997 para vestir la camiseta del Real Madrid, además de otros clubes españoles como Lucentum Alicante, CAI Zaragoza, Girona y Menorca. Integrante de la histórica ‘Generación Dorada’ del baloncesto argentino, fue subcampeón del mundo en Indianápolis 2002 y referente de la selección argentina durante varios años. Su inteligencia en la dirección de juego y su visión táctica le convirtieron en un base de enorme prestigio.