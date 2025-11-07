Voleibol | Superliga Masculina
El ConectaBalear Manacor busca en Melilla su tercera victoria consecutiva
El equipo de Alexis González visita esta tarde el pabellón Javier Imbroda
El ConectaBalear Manacor afronta este sábado (19:30 horas) una exigente prueba ante el Melilla Sport Capital en el Pabellón Javier Imbroda, con el objetivo de mantener su pleno de victorias y seguir consolidando su gran inicio de temporada en la Superliga Masculina de voleibol.
El conjunto dirigido por Alexis González llega a la tercera jornada con la moral en alza tras firmar dos triunfos consecutivos. El técnico argentino confía en que su equipo continúe afinando su juego y dé un paso más en su evolución competitiva. González explicó que “el partido de pretemporada contra Melilla no tiene nada que ver con ahora”. “Ahora jugamos por los puntos y todos los equipos están mucho más agresivos. Melilla es de los rivales fuertes, va a ser un encuentro igualado y muy peleado, entre equipos de un nivel similar”. explicó.
El preparador destacó el buen trabajo semanal de sus jugadores y la necesidad de mantener la regularidad. “Los chicos trabajaron muy bien esta semana. Venimos de dos victorias y la idea es seguir sumando puntos e ir buscando nuestro juego, que todavía no hemos alcanzado al cien por cien”, apuntó el técnico.
“Queremos dar un paso más”
Aunque el ConectaBalear atraviesa un momento dulce, González es consciente de que el equipo todavía tiene margen de mejora. “Aún no hemos encontrado el nivel de juego que queremos para todo el año, pero eso llega partido a partido. Vamos ganando, pero queremos dar un paso más en nuestro rendimiento”, señaló.
El choque en el Javier Imbroda servirá como un nuevo examen para medir el crecimiento del ConectaBalear Manacor ante un rival directo de la zona alta y reforzar su confianza antes de su próximo desafío europeo, el próximo miércoles (19:00) en la Challenge Cup contra el Mladost Zagreb.
