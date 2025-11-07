El Barça rinde homenaje al mallorquín Álex Abrines

El Palau Blaugrana y la afición del Barça han homenajeado este viernes al excapitán del equipo azulgrana Álex Abrines, retirado del baloncesto profesional este verano a los 31 años, en los minutos previos al partido de la novena jornada de la Euroliga que enfrenta al equipo catalán y al Real Madrid.

Tras la proyección de un vídeo con algunas acciones del jugador mallorquín con el Barça en el vídeomarcador del Palau Blaugrana, el protagonista ha saltado a la pista para recibir la ovación cerrada del pabellón.

Una camiseta y un brazalete

Acto seguido, algunos excompañeros suyos han saltado a la pista para entregarle una camiseta conmemorativa. Estaban presentes Adam Hanga, Pau Ribas, Ricky Rubio, Víctor Sada, Víctor Claver y Bostjan Nachbar. El actual capitán del equipo, Tomas Satoransky, le ha puesto un brazalete con la 'senyera' en un acto simbólico que ha sido fotografiado por la prensa gráfica y aplaudido por el público.

De manera espontánea, el capitán del Real Madrid y compañero de Abrines en la selección, Sergi Llull, se ha unido a la foto abrazando a su amigo y también compañero en la selección, Ricky Rubio, un gesto que ha sido silbado por la afición azulgrana.