El Barça rinde homenaje al mallorquín Álex Abrines

El exjugador, que se retiró este verano, ha sido ovacionado en el Palau Blaugrana

El acto se ha celebrado minutos antes del partido de Euroliga ante el Real Madrid

Álex Abrines ha sido homenajeado antes del partido de Euroliga Barça-Real Madrid

Álex Abrines ha sido homenajeado antes del partido de Euroliga Barça-Real Madrid / FCB

EFE

Barcelona

El Palau Blaugrana y la afición del Barça han homenajeado este viernes al excapitán del equipo azulgrana Álex Abrines, retirado del baloncesto profesional este verano a los 31 años, en los minutos previos al partido de la novena jornada de la Euroliga que enfrenta al equipo catalán y al Real Madrid.

Tras la proyección de un vídeo con algunas acciones del jugador mallorquín con el Barça en el vídeomarcador del Palau Blaugrana, el protagonista ha saltado a la pista para recibir la ovación cerrada del pabellón.

Una camiseta y un brazalete

Acto seguido, algunos excompañeros suyos han saltado a la pista para entregarle una camiseta conmemorativa. Estaban presentes Adam Hanga, Pau Ribas, Ricky Rubio, Víctor Sada, Víctor Claver y Bostjan Nachbar. El actual capitán del equipo, Tomas Satoransky, le ha puesto un brazalete con la 'senyera' en un acto simbólico que ha sido fotografiado por la prensa gráfica y aplaudido por el público.

De manera espontánea, el capitán del Real Madrid y compañero de Abrines en la selección, Sergi Llull, se ha unido a la foto abrazando a su amigo y también compañero en la selección, Ricky Rubio, un gesto que ha sido silbado por la afición azulgrana.

