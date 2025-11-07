El Azulmarino quiere mantener su imbatibilidad en La Rioja

El Azulmarino Basket Mallorca afronta este sábado (19:00 h) en el Pabellón Lobete un nuevo reto en su excelente arranque de temporada. El conjunto de Alberto Antuña visita al Bosonit Unibasket La Rioja en la séptima jornada de la Liga Challenge femenina, con el objetivo de sumar su séptima victoria consecutiva y conservar su condición de invicto. El encuentro podrá seguirse en directo a través de CanalFEB.tv.

Las baleares llegan al duelo en segunda posición, tras la victoria del Celta Femxa en el partido adelantado de la octava jornada, aunque siguen firmes en su camino de pleno triunfal. El rival, recién ascendido, atraviesa un gran momento con tres victorias seguidas, incluida una ante Unicaja Mijas, uno de los favoritos al ascenso.

Antuña calificó el choque como un “partido trampa”, subrayando la solidez del bloque riojano y la necesidad de mantener la concentración: “Su victoria ante Unicaja nos sirve para mentalizarnos de lo duro que será el encuentro”.

Por su parte, Marta García destacó el gran inicio de curso del equipo, pero recordó que el grupo “quiere más”: “Todavía podemos crecer muchísimo, somos ambiciosas y trabajamos cada día para mejorar”.

El Azulmarino Basket Mallorca llega a esta séptima jornada decidido a prolongar su racha perfecta y confirmar, una semana más, su condición de aspirante al ascenso.