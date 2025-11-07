La alerta naranja provoca la suspensión de gran parte de los partidos de fútbol del fin de semana

La Federació de futbol de les Illes Balears (FFIB) ha informado esta tarde a los clubes que se suspenden gran parte de los partidos que estaban previstos para este fin de semana con motivo de la ciclogénesis que afecta a la isla.

La FFIB ha señalado que “según la Dirección General de Emergencias y tras la reunión del Comité Técnico Asesor METEOBAL, este sábado 8 de noviembre se mantiene activada la alerta naranja por lluvias intensas y tormentas, con posibles acumulaciones de agua significativas en las siguientes zonas:

Menorca

Serra de Tramuntana (excepto Andratx)

(excepto Andratx) Pollença, Alcúdia, Muro, Sa Pobla, Santa Margalida (zona costera), Artà y Capdepera

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas deportistas, siguiendo las recomendaciones del Govern de les Illes Balears, se suspenden todas las actividades deportivas al aire libre previstas durante toda la jornada del sábado en las zonas afectadas”.

“Asimismo, quedan suspendidas las competiciones interinsulares que impliquen desplazamientos a la isla de Menorca, así como los desplazamientos a Ibiza de equipos procedentes de las zonas afectadas en Mallorca”, añade el comunicado.

De esta forma, la FFIB ha decidido suspender gran parte de la jonada, ya que “también quedan suspendidos los partidos que los equipos de las zonas afectadas debían disputar como visitantes durante la jornada del sábado”.

“La seguridad y la salud de todas las personas son nuestra máxima prioridad. Actuamos con responsabilidad y precaución”, ha incidido la FFIB. Uno de los clubes que ya ha informado a sus jugadores, a través de sus redes sociales, ha sido el Poblense.

La Cursa des Siurell, en duda

Más allá del fútbol, también está prevista la cancelación de otras pruebas y competiciones deportivas que deben celebrarse en las zonas en las que será más intensa la borrasca. En el aire está, por ejemplo, la XII Cursa benèfica des Siurell de Marratxí.