Marta Cardona gana el World Sailor of The Year 2025 a la mejor regatista joven del mundo

La vela española vuelve a brillar en la escena internacional. La regatista mallorquina del equipo preolímpico de la Real Federación Española de Vela (RFEV) Marta Cardona fue proclamada este miércoles ganadora del premio Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year 2025, que distingue a la mejor regatista joven del mundo. La ceremonia, organizada por la Federación Internacional de Vela (World Sailing), se celebró en Dún Laoghaire (Irlanda) a las 20:00 hora española.

La irrupción de Marta Cardona en la élite internacional ha sido tan rápida como contundente. Con solo 20 años, la deportista del CN Arenal dio el salto de la clase 49er FX al 470 mixto, formando tripulación con Jordi Xammar (CN El Garraf y RCN Barcelona).

Juntos han conquistado este año los títulos de campeones del mundo (junio, Gdynia, Polonia) y campeones de Europa (mayo, Split, Croacia), un logro histórico por su rapidez, consistencia y nivel competitivo, ya que ambos apenas sumaban cuarenta sesiones de entrenamiento conjunto cuando subieron a lo más alto del podio continental. Ese éxito confirmó el liderazgo competitivo del patrón catalán y la capacidad de adaptación y madurez deportiva de Cardona.

En poco tiempo, la deportista balear ha mostrado un rendimiento que la sitúa como una de las figuras emergentes de mayor proyección dentro de la vela internacional, algo que no ha pasado desapercibido para el mundo náutico y World Sailing.

"Recibir este premio es algo increíble. Ha sido un año muy especial y quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado: mi familia, mi club, mis entrenadores, la RFEV y a Jordi. Hemos trabajado muy duro, y sentir este reconocimiento me da aún más motivación para todo lo que viene", declaró la mallorquina.

Cardona ha sido proclamada mejor regatista joven del mundo merced a un veredicto combinado entre votación pública y un jurado experto.