Luan Muller, sobre la final de la Copa Intercontinental: "Va a ser dura y chula"

El Illes Balears Palma Futsal tiene la misma ambición que antes de ganar su primera Champions League en 2023. Los verde pistacho tienen en sus vitrinas cinco trofeos y este viernes quieren redondear su palmarés: tres Champions y tres Copas Intercontinentales. Se enfrentan al Peñarol (21h/IB3TV/DAZN) en el Palau d'Esports de Son Moix. Va a haber un lleno absoluto con más de mil uruguayos en las gradas y dos de los jugadores más importantes para Vadillo, Luan Muller y Mario Rivillos lo vivirán de una forma distinta.

"Siempre hay nervios. Es un orgullo jugar aquí nuevamente. Es el tercer año consecutivo y hay que estar preparado para este partido que va a ser muy chulo y duro", subraya el portero brasileño, mientras que el ala español sentirá más tranquilidad: "No estoy nervioso. Sabemos de la importancia que tiene un partido de este calibre y nervios, ninguno. El equipo está mentalizado y capacitado para afrontar esto. Y a partir de allí debemos ser nosotros mismos, jugar como lo hemos hecho en esta main round de la Champions League, que creo que hemos recuperado nuestro nivel competitivo y veremos de qué seremos capaces".

Para seguir engrosando el palmarés y continuar ganando, Rivillos da con una de las claves. "Se trata de ser ambicioso, de tener hambre y de seguir disfrutando el camino. Voy a hacer 36 años, pero me siento como un chaval de 25 con las mismas ganas. Lo importante es seguir disfrutando. Somos unos privilegiados de poder vivir de lo que nos gusta, de nuestro trabajo y continuaremos hasta que las piernas aguanten", señala.

Ambos futbolistas coinciden en la importancia de que más de mil aficionados del Peñarol estén en Son Moix. "Va a ser mejor para todo. Para ellos está bien y para nosotros será algo distinto. Nuestra afición siempre juega con nosotros, y no va a ser diferente ahora. Va a ser chulo”, sostiene Muller. Rivillos va un paso más allá: "Para nosotros y el fútbol sala creo que va a ser un partido bonito entre las aficiones, que creo que van a disfrutar muchísimo. Se va a ver un ambiente en la grada brutal. Vamos a disfrutar pero que la quede en casa con nosotros".

El único camino para la victoria es dar el máximo. "La motivación sobrará porque es un partido que todo el mundo quiere jugar. Se verá un partido muy intenso de equipos que van a querer ganar, pero tenemos que poner nuestro ritmo. Si somos fieles a nuestro estilo e intensidad, tendremos muchas cosas ganadas", argumenta Rivillos.

La organización del evento ha dado un paso más para crear espectáculo antes, durante y después del encuentro, algo que los jugadores sí valoran: "El show te motiva. El ambiente será bonito para todos".