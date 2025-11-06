Horario y dónde ver la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala entre el Palma Futsal y Peñarol

El Palma Futsal afronta una cita de máximo nivel internacional con la final de la Copa Intercontinental ante el Club Atlético Peñarol. El campeón de Europa se medirá al campeón de América en una nueva noche histórica para el fútbol sala en Palma, que volverá a ser el centro del mundo con la segunda edición consecutiva del torneo en Son Moix.

El conjunto balear llega reforzado a la cita tras firmar una sólida actuación en la Main Round de la UEFA Futsal Champions League, donde se impuso en un grupo exigente y recuperó sensaciones después de un inicio irregular en Liga. A pesar de encontrarse todavía en una fase de construcción, el equipo empieza a mostrar los automatismos y el nivel competitivo que lo han llevado a lo más alto del fútbol sala europeo y mundial en temporadas pasadas.

Enfrente estará Peñarol, campeón de la Copa Libertadores tras vencer en la final a Magnus, y primer club uruguayo en conquistar el máximo título continental. El conjunto de Montevideo llega a Palma con la ambición de firmar otro capítulo histórico para su sección de fútbol sala.

El encuentro, que se jugará en el Palau d'Esports de Son Moix este viernes, 7 de noviembre a las 21 horas, será ofrecido en directo por IB3 Televisió y DAZN, que emitirá el encuentro de forma gratuita a través de su aplicación.