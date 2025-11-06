Las mallorquinas Cata Coll, Patri Guijarro y Mariona Caldentey, nominadas al The Best

Las jugadoras mallorquinas Cata Coll, Patri Guijarro y Mariona Caldentey figuran entre las nominadas al premio The Best a la mejor jugadora de la FIFA. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Clàudia Pina también optan al galardón.

La lista de nominadas fue anunciada este jueves por la FIFA, que, como es habitual, informó de que todos los aficionados al fútbol podrán votar en las categorías a mejor jugador, jugadora, guardameta masculino y femenina, y entrenador de fútbol masculino y femenino hasta el próximo 28 de noviembre.

Aitana Bonamtí, centrocampista del Barcelona y actual Balón de Oro, opta a su tercer premio The Best de manera consecutiva tras ganarlo en 2024 y 2023. Su compañera de equipo Alexia Putellas también es candidata a un tercer galardón, después de alzarse con él en 2021 y 2022.

Entre los candidatos al premio de mejor entrenador de un equipo femenino figura Jonathan Giráldez, del Olympique de Lyon, extécnico del Barcelona.

Los entrenadores, entrenadoras, capitanes y capitanas de las selecciones de las 211 federaciones miembro de la FIFA votarán a sus tres candidatos y candidatas en las tres categorías de premios.

Los periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino y los aficionados registrados en FIFA.com también podrán emitir su voto.

La FIFA anunció que "más adelante", con fecha aún por concretar, se anunciarán los nominados y nominadas al Premio Puskás y al Premio Marta de la FIFA, que rinden homenaje a los mejores goles del año.

Javier Aguirre, nomidado a mejor entrenador

Una de las grandes sorpresas de la tarde ha sido la nominación de Javier Aguirre, extrenador del Mallorca, al premio The Best. El de Ciudad de México, que conquistó la pasada Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro. Competirá por el premio junto a Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (Barcelona), Roberto Martínez (Portugal), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).