Fin al calvario del mallorquín Chadi Riad

El mallorquín Chadi Riad vuelve a sonreír. Después de muchos meses de sufrimiento, trabajo en el gimnasio y de recuperación, el joven futbolista nacido en Palma vuelve de nuevo a sentirse futbolista al regresar a los entrenamientos este miércoles con el Crystal Palace.

Una grave lesión de rodilla sufrida en enero de este año, unida a unas molestias que sufrió en la misma zona al inicio del curso, le dejaron prácticamente sin minutos toda la campaña pasada. Ahora, ya recuperado, espera convertirse en el central que maravilló en La Masía, que despuntó en el Betis y que se marchó a Inglaterra para seguir creciendo.

Todo apuntaba a que iba a ser el central del futuro en el Barça, sin embargo, apenas tuvo oportunidades en el conjunto azulgrana para demostrar su potencial. Fuerte en el juego aéreo, la contundencia y la colocación, Xavi Hernández lo citó para realizar la pretemporada en el verano de 2022. Pero su aventura en el primer equipo culé careció de continuidad.

Se marchó al Betis en el mercado de fichajes estival de 2023, y en el cuadro andaluz sí fue capaz de despuntar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Se convirtió en una de las sensaciones de LaLiga, aprovechando todas las oportunidades otorgadas por el técnico chileno. Este buen rendimiento no pasó desapercibido y, tan solo un curso después, el Crystal Palace abonó 15 millones de euros, a repartir entre Betis y Barça, para hacerse con sus servicios.

Tenía por delante un importante reto en la Premier League, pero su aventura inglesa ha estado marcada por las desgracias. Tras disputar sus primeros minutos con los 'Eagles', estuvo alejado varios meses alejado de los terrenos de juego por problemas en la rodilla. Volvió en el mes de enero, sin embargo, otra vez la mala suerte se cebó con Chadi Riad con una rotura del ligamento cruzado anterior.

Pero todo esto ya ha quedado atrás. El ex del Barcelona regresó este miércoles a los entrenamientos con el Crystal Palace, diez meses después de sufrir una grave lesión de rodilla. El defensa, de 21 años, formará parte por primera vez del grupo de convocados desde enero, aunque el técnico, dejó claro que no tendrá minutos por el momento.

"Tenemos un lugar libre y hablé con él. Solo quiero que vuelva a sentir el ambiente de Selhurst Park. No va a tener minutos, pero es importante que vuelva a estar involucrado en el grupo", expresó Glasner en la rueda de prensa previa al duelo ante el AZ Alkmaar.

"Esta semana fue un gran momento para él. Yo también tuve lesiones y sé lo difícil que es trabajar en el gimnasio mientras ves a tus compañeros en el campo. Ahora debe ir paso a paso. Necesita entrenar el ritmo y jugar algunos minutos con el equipo sub-21 para volver al nivel competitivo. No hay presión ni prisa", añadió. “Estoy 100 % seguro de que le dará un impulso, pero ahora se trata de mantener la paciencia y avanzar paso a paso", finalizó