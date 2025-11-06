El bombo de la UEFA sonríe al Palma Futsal en su camino hacia la cuarta 'Final Four' de la Champions

El bombo han sonreído al Palma Futsal en el sueño de repetir su cuarta 'Final Four' consecutiva de la UEFA Futsal Champions League. El equipo mallorquín se enfrentará al Hit Kiev, campeón de Ucrania, en los octavos de final tras el sorteo celebrado este jueves en Nyon (Suiza). Los mallorquines tendrán el factor pista a favor como premio por ser primeros de grupo en la Ronda Principal en una eliminatoria que se jugará el 24 de noviembre, en un lugar por concretar, y el 5 de diciembre, en Son Moix.

En el caso de superar a los eslavos, los de Antonio Vadillo se cruzarían en los cuartos de final con el vencedor del Prishtina de Kosovo, que pasa como tercero de su grupo y el Riga de Letonia, que ha sido segundo. La suerte ha estado a favor del tricampeón de Europa, al menos sobre el papel, porque en el camino evita medirse al Sporting de Portugal, Benfica y el Cartagena, tres de los 'cocos' de la competición, además de no volver a enfrentarse al complicado Etoile Lavalloise francés, el imprevisible Anderlecht belga o los kazajos del Kairat Almaty y Semey, hasta unas hipotéticas semifinales.

La ronda de cuartos está fijada para el 23 de febrero y 6 de marzo y, según este sorteo, el Palma Futsal tendría que afrontar la vuelta como visitante, sea el rival que sea. Eso sí, antes que eso deberá tumbar al Hit Kiev, un adversario al que no pudo ganar en Son Moix (2-2) en la Ronda Elite de la edición de 2023.

Cuadro de octavos de final de la UEFA Futsal Champions League. / UEFA

El conjunto ucraniano llega a esta fase después de haber sido también el primero del grupo 8 de la Liga B, la única plaza que le otorgaba billete para seguir vivo en Europa, en el que estaban equipos con menos coeficiente de la UEFA. Venció al Siliko de Eslovenia (1-2), aplastó al Forca de Macedonia del Norte (10-2) y al Kiev Futsal de su propio país (0-5). El Hit no puede jugar en casa como local por el conflicto bélico que azota su país, por lo que está por ver qué sede elige.

El otro equipo español del sorteo, el Jimbee Cartagena, se enfrentará al Luxol de Malta en una eliminatoria de octavos muy asequible, mientras que en cuartos se mediría al ganador del Kairat Almaty-Anderlecht.

Con este cambiode sistema, ya sin la Ronda Elite, la UEFA busca incrementar la competitividad, la emoción y la visibilidad de la fase final, apostando por un formato que deja menos margen al error y en el que cada minuto cuenta. Las viejas fases de grupos dan paso a un modelo más directo, donde el factor campo, la gestión emocional y la solidez en 80 minutos de eliminatoria pueden marcar la diferencia entre el éxito y la eliminación.