Vicenç Palmer, sobre la dimisión de Marco Justo: “Lo he dado todo para que se quedase”

Vicenç Palmer lo ha “dado todo” para que Marco Justo siguiera como entrenador del Palmer Basket, pero no ha podido conseguir su propósito. El técnico presentó este lunes su dimisión, la cual fue aceptada por el club el día posterior después de intentar convencerle para que se quedase, y este miércoles no ha comparecido en la rueda de prensa de su despedida “por motivos personales”.

“Es un día muy triste. Intenté revertir la situación, pero no he podido hacer nada más”, ha afirmado el presidente. Con cinco derrotas en los cinco primeros partidos de Liga, la última ante un Zamora que barrió al equipo mallorquín (99-76), el canario decidió dar un paso al lado y salir voluntariamente del club, pero todavía no ha dado una explicación pública sobre su dimisión. El que sí lo ha hecho ha sido Palmer, quien “no comparte” la decisión pero asegura que “la respeta”.

“Es un acto de valentía, porque no es fácil dimitir en un equipo que has ascendido y lo has metido en la gloria deportiva prácticamente cinco meses antes. Tenemos que poner en valor la coherencia del entrenador en el punto de que no se veía, tal vez, capaz de sacar la situación adelante. Antes que entrenadores somos personas. Cuando me reuní con él, vi a una persona que, para él y su familia, lo mejor era salir”, ha resaltado Palmer. “Me sorprendió mucho, no esperábamos que se produjese una dimisión tan rápida teniendo en cuenta que estamos en la quinta jornada y queda muchísima Liga”, ha agregado.

El dirigente ha mostrado palabras de agradecimiento hacia Justo, al que ha definido como un técnico “excepcional a todos los niveles”. “Era el entrenador que nosotros queríamos dentro del proyecto, en ningún caso nos habíamos planteado prescindir de él, todo lo contrario. Él profesionalizó la estructura deportiva del equipo y por este motivo se consiguió el ascenso a una categoría tan complicada como la Primera FEB. Es una figura que siempre estará en nuestro corazón”, ha expresado.

Sobre la situación del equipo, que se sitúa como colista en la tabla, Palmer se ha posicionado como “el máximo responsable”. “La imagen de los dos últimos partidos no es óptima para un club profesional. Tenemos muy claro lo que tenemos que cambiar. Haremos lo que sea necesario. Hay que asumir la responsabilidad de decisiones, tal vez, mal tomadas. Estoy convencido de que me he equivocado y lo tengo que asumir. Estoy en un proceso de aprendizaje, no hay que olvidar que este es un club muy joven”, ha puntualizado.

En cuanto al posible sustituto del preparador canario, Palmer no ha querido dar información sobre quién será el elegido “por respeto a Marco”, pero ha garantizado que “en los próximos días” se sabrá el nombre del nuevo entrenador del Palmer Basket.

Es evidente que, desde la dirección deportiva, se tiene claro que se han cometido errores en la confección de la plantilla. En el plazo de una semana, el club ha anunciado los fichajes del pívot Danny Agbelese y del base Hansel Atencia, además de la baja del escolta Matt Frierson. Todo ello tras haber ‘cortado’ semanas atrás a Lucas N'Guessan, en una serie de movimientos que buscan elevar el nivel de un equipo que lo necesita con urgencia. El propio Marco Justo ya había expresado que esperaba más de algunos jugadores, entre ellos el propio Frierson o Tray Hollowell.

No obstante, Juanan Serra, el director deportivo, ha incidido en que el motivo de la marcha del canario se debe a una decisión personal más que a discrepancias técnicas. “El hecho de que el cinco no llegue desgasta. También es cierto, que esto es algo que hemos hablado Marco y yo, que en todas las plantillas, si falta un jugador, se tiene que poder competir. Nosotros hemos buscado el cinco y está llegando ahora, que es Danny. Cuando entras en esta dinámica perdedora, llegas a un punto en el que te falta la energía y es lo que realmente lo que le ha pasado y lo que nos ha transmitido a nosotros. Primero es la persona y luego el entrenador, y en este caso la persona estaba sufriendo”, ha explicado.

Palmer ha subrayado, además, que la confección de la plantilla se realizó entre el director deportivo y el entrenador de manera “absolutamente consensuada”. Serra, por su parte, ha admitido que el equipo necesita “tener más consistencia en según qué aspectos del juego, como la fortaleza interior”, motivo por el que han incorporado a Danny Agbelese, y ha aclarado que no había “ninguna negativa” por parte de Marco Justo respecto al fichaje del estadounidense.

Este domingo, el equipo afrontará un duelo crucial ante el Hestia Menorca, obligado a reaccionar si quiere revertir la situación. Por el momento, sigue sin conocerse quién estará en el banquillo, una incógnita que añade aún más incertidumbre al presente del Palmer Basket.