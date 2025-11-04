Patinaje
El Trofeo Ciutat de Palma de patinaje artístico reunirá a 429 deportistas
La edición número 28 del evento se celebra del 7 al 9 de noviembre en el pabellón Joan Seguí de Son Rapinya
El pabellón Joan Seguí de Son Rapinya acogerá los días 7, 8 y 9 de noviembre una nueva edición del Trofeo Ciutat de Palma de patinaje artístico, que este año celebra su 28ª edición con cifras récord de participación.
En total, 429 deportistas de 22 clubes de todo el país competirán en una cita que se consolida como una de las más destacadas del calendario nacional. El evento refleja el crecimiento y la vitalidad del patinaje artístico en las Illes Balears, reuniendo a deportistas de distintas categorías —Élite Nacional, Absoluta Autonómica, Aptitud–Iniciación y Principiantes—, e incluyendo también a patinadores con diversidad funcional.
El trofeo contará con un jurado compuesto por siete jueces nacionales e internacionales, procedentes de Cataluña y Aragón, además de cinco jueces autonómicos de Baleares.
Torneo solidario
Además de su vertiente deportiva, el Trofeo Ciutat de Palma mantiene su carácter solidario, destinando la recaudación de las entradas a las entidades ASEMA (Asociación Senegal de Mallorca) y Zaqueo.
La presentación oficial del evento tuvo lugar este lunes en el Salón de Plenos del Ajuntament de Palma, con la participación de representantes del Institut Municipal de l’Esport (IME) y de la Federación Balear de Patinaje, junto a clubes, deportistas y técnicos.
El 28º Trofeo Ciutat de Palma vuelve a situar a la ciudad como un referente del patinaje artístico, combinando deporte, inclusión y solidaridad.
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- Las tiendas de Mallorca ofrecerán menos ropa durante el próximo año
- El juez rechaza que las obras del aeropuerto de Palma hayan modificado las condiciones de trabajo de los controladores aéreos
- El sindicato de Vox en Emaya reclama ahora otros 729 mil euros a la empresa
- Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor
- La casa de Juan March en Santa Margalida será un hotel con el nombre del banquero