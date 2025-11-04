El Trofeo Ciutat de Palma de patinaje artístico reunirá a 429 deportistas

El pabellón Joan Seguí de Son Rapinya acogerá los días 7, 8 y 9 de noviembre una nueva edición del Trofeo Ciutat de Palma de patinaje artístico, que este año celebra su 28ª edición con cifras récord de participación.

En total, 429 deportistas de 22 clubes de todo el país competirán en una cita que se consolida como una de las más destacadas del calendario nacional. El evento refleja el crecimiento y la vitalidad del patinaje artístico en las Illes Balears, reuniendo a deportistas de distintas categorías —Élite Nacional, Absoluta Autonómica, Aptitud–Iniciación y Principiantes—, e incluyendo también a patinadores con diversidad funcional.

El trofeo contará con un jurado compuesto por siete jueces nacionales e internacionales, procedentes de Cataluña y Aragón, además de cinco jueces autonómicos de Baleares.

Torneo solidario

Además de su vertiente deportiva, el Trofeo Ciutat de Palma mantiene su carácter solidario, destinando la recaudación de las entradas a las entidades ASEMA (Asociación Senegal de Mallorca) y Zaqueo.

La presentación oficial del evento tuvo lugar este lunes en el Salón de Plenos del Ajuntament de Palma, con la participación de representantes del Institut Municipal de l’Esport (IME) y de la Federación Balear de Patinaje, junto a clubes, deportistas y técnicos.

El 28º Trofeo Ciutat de Palma vuelve a situar a la ciudad como un referente del patinaje artístico, combinando deporte, inclusión y solidaridad.