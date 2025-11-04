El Palmer Basket ficha al pívot Danny Agbelese

El Palmer Basket Mallorca Palma ficha al pívot Danny Agbelese, jugador estadounidense con pasaporte nigeriano de 2,05 metros y 35 años. Llega tras su paso por el CSU Sibiu de la primera división de Rumanía y por el Al Ahli de Catar.

En el conjunto rumano promedió 7,5 puntos, 5,2 rebotes y más de 19 minutos por partido. En su única aparición oficial con el Al Ahli firmó 13 puntos y 10 rebotes.

Formado en la NCAA con los Hampton Pirates, Agbelese inició su carrera profesional en el Club Unión Atlética de Uruguay antes de llegar a España en la temporada 2014/15 para jugar en el Guadalajara. Posteriormente pasó al Ourense, en la antigua LEB Oro, y más tarde debutó en la Liga ACB con el Gipuzkoa Basket y el Real Betis.

A lo largo de su trayectoria ha disputado 72 partidos en la ACB y también ha competido en las ligas de Grecia —con Holargos, Kolossos, Promitheas Patras y Peristeri—, Italia, Francia y Venezuela. Su último equipo en España fue el Movistar Estudiantes.