El Palmer Basket ficha al pívot Danny Agbelese

El jugador estadounidense llegar al equipo mallorquín tras acabar su vinculación con el club rumano CSU Sibiu

Danny Agbelese, con el Movistar Estudiantes en un entrenamiento.

Jaume A.

Palma

El Palmer Basket Mallorca Palma ficha al pívot Danny Agbelese, jugador estadounidense con pasaporte nigeriano de 2,05 metros y 35 años. Llega tras su paso por el CSU Sibiu de la primera división de Rumanía y por el Al Ahli de Catar.

En el conjunto rumano promedió 7,5 puntos, 5,2 rebotes y más de 19 minutos por partido. En su única aparición oficial con el Al Ahli firmó 13 puntos y 10 rebotes.

Formado en la NCAA con los Hampton Pirates, Agbelese inició su carrera profesional en el Club Unión Atlética de Uruguay antes de llegar a España en la temporada 2014/15 para jugar en el Guadalajara. Posteriormente pasó al Ourense, en la antigua LEB Oro, y más tarde debutó en la Liga ACB con el Gipuzkoa Basket y el Real Betis.

A lo largo de su trayectoria ha disputado 72 partidos en la ACB y también ha competido en las ligas de Grecia —con Holargos, Kolossos, Promitheas Patras y Peristeri—, Italia, Francia y Venezuela. Su último equipo en España fue el Movistar Estudiantes.

