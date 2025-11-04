Marco Justo dimite como técnico del Palmer Basket y el club se lo piensa

El Palmer Basket Mallorca vive horas muy difíciles y de consecuencias imprevisibles. El técnico Marco Justo ha presentado la dimisión del cargo, pero el club le ha rogado que siga en el banquillo de Son Moix, según ha informado el programa 'esTiempo de Basket' de Es Radio. No obstante, se espera que a lo largo de este martes se conozca el desenlace de un problema que llega como consecuencia del nefasto inicio de temporada de los celestes.

El balance de cinco derrotas y ninguna victoria en este inicio de competición en la Primera FEB han hecho mucho daño, sobre todo por la forma en el que se ha producido, con bajo rendimiento y dejando malas sensaciones, como las de la anterior jornada frente al Zamora (99-76).

Está claro que en la entidad había asumido que iba a ser complicado para un recién ascendido competir en la segunda categoría del baloncesto nacional, pero el preparador canario se siente tan frustrado por lo que están ofreciendo hasta el punto de tomar la decisión de tirar la toalla. De hecho, solo han ganado un encuentro oficial este curso y fue en la Copa de España en la pista del Gipuzkoa Basket.

Está por ver quién dirige al Palmer en el derbi ante los vecinos del Hestia Menorca de este domingo en el Palau de Son Moix (12 horas), pero lo cierto es que este martes han sido Pablo Rosado y Miki Arqué los que han dirigido la sesión.

El club ha anunciado la contratación del pívot Danny Agbelese y del base Hansel Atencia, más la baja del escolta Matt Frierson y haber 'cortado' a Lucas N'Guessan., con la intención de elevar el nivel de un equipo que lo necesita.